Убил сослуживца и инсценировал суицид: суд оправдал военного, обвиняемого в тяжком преступлении

Рубежанский городской суд Луганской области оправдал военнослужащего, обвиняемого в убийстве сослуживца и инсценировке его самоубийства на крыше Луганской теплоэлектростанции (Счастье, Луганская область).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что 25 июня 2017 года обвиняемый солдат 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Мирослав Андрияш заступил со своим сослуживцем, младшим сержантом, на дежурство на крыше ТЭС в Счастье.

В ходе дежурства военные начали употреблять спиртные напитки (водку и пиво), около 2 часов ночи между сослуживцами произошла ссора, а затем драка.

По данным обвинения, Андрияш в ходе ссоры взял кусок арматуры, ударил оппонента по затылку и проломил ему голову.

Для того, чтобы скрыть преступление, военный решил инсценировать самоубийство сослуживца.

Для этого он выстрелил из своего автомата Калашникова в пол рядом с трупом, положил оружие у его головы и позвонил дежурному, сообщив, что стал свидетелем суицида.

Прибывшие на место происшествия правоохранители не поверили в версию самоубийства и заподозрили Андрияша в убийстве сослуживца.

Обвиняемый во время следственного эксперимента заявил, что только толкнул младшего сержанта и тот сам ударился головой о кран, расположенный на крыше ТЭС.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшего наступила из-за черепно-мозговой травмы в результате удара тупым предметом по затылку.

Экспертиза также опровергла доводы обвиняемого о характере повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

На суде Андрияш заявил, что не виновен и отказался от дачи показаний.

Тем не менее, суд 30 сентября текущего года решил оправдать обвиняемого.

Суд усмотрел нарушение процессуальных норм правоохранителями при сборе доказательств вины подсудимого, в частности, следственные действия проводились без участия адвоката.

Кроме того, осмотр места преступления проводился без санкции суда.

Учитывая это, суд признал недопустимыми все доказательства стороны обвинения и оправдал обвиняемого Андрияша, освободив его из-под ареста.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2018 года Генеральный штаб Вооруженных сил заявил, что небоевые потери в ходе антитеррористической операции составляют 927 военнослужащих.