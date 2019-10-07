Убил сослуживца и инсценировал суицид: суд оправдал военного, обвиняемого в тяжком преступлении

Рубежанский городской суд Луганской области оправдал военнослужащего, обвиняемого в убийстве сослуживца и инсценировке его самоубийства на крыше Луганской теплоэлектростанции (Счастье, Луганская область).\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nУстановлено, что 25 июня 2017 года обвиняемый солдат 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Мирослав Андрияш заступил со своим сослуживцем, младшим сержантом, на дежурство на крыше ТЭС в Счастье.\r\nВ ходе дежурства военные начали употреблять спиртные напитки (водку и пиво), около 2 часов ночи между сослуживцами произошла ссора, а затем драка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо данным обвинения, Андрияш в ходе ссоры взял кусок арматуры, ударил оппонента по затылку и проломил ему голову.\r\nДля того, чтобы скрыть преступление, военный решил инсценировать самоубийство сослуживца.\r\nДля этого он выстрелил из своего автомата Калашникова в пол рядом с трупом, положил оружие у его головы и позвонил дежурному, сообщив, что стал свидетелем суицида.\r\nПрибывшие на место происшествия правоохранители не поверили в версию самоубийства и заподозрили Андрияша в убийстве сослуживца.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОбвиняемый во время следственного эксперимента заявил, что только толкнул младшего сержанта и тот сам ударился головой о кран, расположенный на крыше ТЭС.\r\nСудебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшего наступила из-за черепно-мозговой травмы в результате удара тупым предметом по затылку.\r\nЭкспертиза также опровергла доводы обвиняемого о характере повреждений, повлекших смерть потерпевшего.\r\nНа суде Андрияш заявил, что не виновен и отказался от дачи показаний.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем не менее, суд 30 сентября текущего года решил оправдать обвиняемого.\r\nСуд усмотрел нарушение процессуальных норм правоохранителями при сборе доказательств вины подсудимого, в частности, следственные действия проводились без участия адвоката.\r\nКроме того, осмотр места преступления проводился без санкции суда.\r\nУчитывая это, суд признал недопустимыми все доказательства стороны обвинения и оправдал обвиняемого Андрияша, освободив его из-под ареста.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в марте 2018 года Генеральный штаб Вооруженных сил заявил, что небоевые потери в ходе антитеррористической операции составляют 927 военнослужащих.