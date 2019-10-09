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09 жовтня 2019, середа, 12:47 12
Фінанси 2019-10-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у вересні

Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у вересні

Гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область), металургійний комбінат "Запоріжсталь" та Акціонерне товариство "Каргілл" отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у вересні.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

У п'ятірку компаній, яким були відшкодовані найбільші суми ПДВ, увійшли: "Арселор Міттал Кривий Ріг" – 1 154,609 млн гривень, "Запоріжсталь" – 864,267 млн гривень, "Каргілл" – 498,083 млн гривень, ММК ім. Ілліча – 476,712 млн гривень, "Кернел-Трейд" – 474,076 млн гривень.

Обсяг відшкодування ПДВ у вересні склав 11,954 млрд гривень.

Найбільші суми відшкодування були виплачені платникам податків Києва – 9,710 млрд гривень, Львівській області – 241,187 млн гривень, Запорізькій області – 200,505 млн гривень і Харківській області – 187,87 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня 2017 Міністерство фінансів запустило електронний реєстр заяв на відшкодування податку на додану вартість в тестовому режимі.

У вересні державний бюджет недовиконаний за доходами на 7,3% або на 5,3 млрд гривень.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у вересні скоротився на 0,3% з 61,83 млрд гривень (на 1 вересня) до 61,618 млрд гривень (на 1 жовтня).

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