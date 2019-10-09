"Нафтогаз" хоче витратити на свою рекламу 32,8 млн гривень

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оголосила тендер на послуги з проведення інформаційно-рекламних кампаній у 2020 році з очікуваною вартістю 32,8 млн гривень у той час, як хоче закупити юрпослуги на 30 млн гривень

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно документації, послуги повинні будуть надаватися за напрямами реформування ринку природного газу, реформи управління державними підприємствами, інформаційного супроводу трансформації "Нафтогазу", комунікаційної підтримки компанії у роботі з побутовими і промисловими споживачами.

У перелік послуг входять розробка маркетингової та комунікаційної стратегії, організація та підготовка звітів з дослідженнями громадської думки, організація та проведення 2 рекламних кампаній, підготовка друкованих матеріалів та інше. Кінцевий термін подачі пропозицій - 8 листопада. Аукціон призначено на 16 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" на прибирання своїх офісів витратить 4 млн гривень. Тим часом "Нафтогаз" хотів прибрати сніг біля свого офісу за 380 тис. гривень.