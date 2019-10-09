Я жодного разу в житті не зґвалтував жінку, - Люк Бессон про звинувачення

Один з найвідоміших сучасних французьких кінорежисерів Люк Бессон відкинув звинувачення акторки Сенд Ван Рой. Акторка заявила, що Бессон протягом двох років неодноразово ґвалтував її, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nІ Бессон, і Ван Рой визнають, що їх пов'язували романтичні стосунки. Однак Бессон відкидає звинувачення у зґвалтуваннях, називаючи актрису фантазеркою. У вівторок Бессон вперше публічно відреагував на звинувачення на свою адресу. В інтерв'ю телеканалу BMFTV він сказав, що вони повністю сфабриковані.\r\n"Я жодного разу в житті не зґвалтував жінку", - додав він.\r\n28-річна акторка звинувачує Бессона, зокрема, в тому, що він зґвалтував її в паризькому готелі у травні минулого року. Ван Рой вперше подала заяву на Бессона в минулому році. Після попереднього розслідування, проведеного прокуратурою, справу проти режисера порушувати не стали.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОднак через вісім місяців суд вирішив повернутися до справи через нову скаргу, поданою акторкою на Бессона. Стосунки Бессона і Ван Рой зав'язалися на знімальному майданчику фільму "Валеріан і місто тисячі планет", стверджує акторка, а закінчилися зґвалтуванням у паризькому готелі 17 травня минулого року, після якого вона поскаржилася в поліцію.\r\nШостого липня минулого року акторка подала ще одну скаргу, в якій звинуватила режисера в згвалтуваннях в період між березнем 2016 і травнем 2018 року. В циклі інтерв'ю Бессона звинуватили в сексуальних домаганнях ще вісім чоловіків і жінок. \r\n60-річний Бессон одружений на кінопродюсерці Вірджинії Бессон-Сілла, у режисера троє дітей від неї і двоє від попередніх шлюбів. Люк Бессон прославився як режисер, продюсер і сценарист завдяки таким фільмам, як "Блакитна безодня", "Леон", "Підземка" і "П'ятий елемент".\r\nОдна з його останніх робіт - науково-фантастичний епос "Валеріан і місто тисячі планет", де головні ролі виконали Дейн Дехан і Кара Делевінь. У цьому ж фільмі зіграла Сенд Ван Рой.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОстання робота Бессона - трилер "Анна" з Сашею Лусс і Хелен Міррен у головних ролях. Сенд Ван Рой, актриса голландсько-бельгійського походження, яка народилася в Нідерландах, зіграла роль другого плану в двох фільмах Бессона - "Таксі-5" і "Валеріан і місто тисячі планет".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Люк Бессон закликав мусульман Франції купувати олівці замість автоматів. Раніше кіностудією Люка Бессона зацікавилася прокуратура Франції. Крім того, поліція Парижа викрила Люка Бессона в перевищенні швидкості і водінні без прав.