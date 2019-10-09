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  • Я жодного разу в житті не зґвалтував жінку, - Люк Бессон про звинувачення
09 жовтня 2019, середа, 08:40 13
Європа 2019-10-09T11:45:04+03:00
Українські Новини
Я жодного разу в житті не зґвалтував жінку, - Люк Бессон про звинувачення

Я жодного разу в житті не зґвалтував жінку, - Люк Бессон про звинувачення

Люк Бессон. Фото:
Люк Бессон. Фото: "Вікіпедія"

Один з найвідоміших сучасних французьких кінорежисерів Люк Бессон відкинув звинувачення акторки Сенд Ван Рой. Акторка заявила, що Бессон протягом двох років неодноразово ґвалтував її, повідомляє "Російська служба BBC".

І Бессон, і Ван Рой визнають, що їх пов'язували романтичні стосунки. Однак Бессон відкидає звинувачення у зґвалтуваннях, називаючи актрису фантазеркою. У вівторок Бессон вперше публічно відреагував на звинувачення на свою адресу. В інтерв'ю телеканалу BMFTV він сказав, що вони повністю сфабриковані.

"Я жодного разу в житті не зґвалтував жінку", - додав він.

28-річна акторка звинувачує Бессона, зокрема, в тому, що він зґвалтував її в паризькому готелі у травні минулого року. Ван Рой вперше подала заяву на Бессона в минулому році. Після попереднього розслідування, проведеного прокуратурою, справу проти режисера порушувати не стали.

Однак через вісім місяців суд вирішив повернутися до справи через нову скаргу, поданою акторкою на Бессона. Стосунки Бессона і Ван Рой зав'язалися на знімальному майданчику фільму "Валеріан і місто тисячі планет", стверджує акторка, а закінчилися зґвалтуванням у паризькому готелі 17 травня минулого року, після якого вона поскаржилася в поліцію.

Шостого липня минулого року акторка подала ще одну скаргу, в якій звинуватила режисера в згвалтуваннях в період між березнем 2016 і травнем 2018 року. В циклі інтерв'ю Бессона звинуватили в сексуальних домаганнях ще вісім чоловіків і жінок. 

60-річний Бессон одружений на кінопродюсерці Вірджинії Бессон-Сілла, у режисера троє дітей від неї і двоє від попередніх шлюбів. Люк Бессон прославився як режисер, продюсер і сценарист завдяки таким фільмам, як "Блакитна безодня", "Леон", "Підземка" і "П'ятий елемент".

Одна з його останніх робіт - науково-фантастичний епос "Валеріан і місто тисячі планет", де головні ролі виконали Дейн Дехан і Кара Делевінь. У цьому ж фільмі зіграла Сенд Ван Рой.

Остання робота Бессона - трилер "Анна" з Сашею Лусс і Хелен Міррен у головних ролях. Сенд Ван Рой, актриса голландсько-бельгійського походження, яка народилася в Нідерландах, зіграла роль другого плану в двох фільмах Бессона - "Таксі-5" і "Валеріан і місто тисячі планет".

Як повідомляли Українські Новини, Люк Бессон закликав мусульман Франції купувати олівці замість автоматів. Раніше кіностудією Люка Бессона зацікавилася прокуратура Франції. Крім того, поліція Парижа викрила Люка Бессона в перевищенні швидкості і водінні без прав.

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