підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
08 жовтня 2019, вівторок, 22:45 10
Зовнішня політика 2019-10-08T22:46:07+03:00
Українські Новини
Суд у Вінниці заарештував американського добровольця, який в США підозрюється у крадіжці та вбивстві

Суд у Вінниці заарештував американського добровольця, який в США підозрюється у крадіжці та вбивстві

Крейг Ленг. Фото: прес-служба Судова влада України
Крейг Ленг. Фото: прес-служба Судова влада України

Вінницький апеляційний суд заарештував колишнього учасника Антитерористичної операції (АТО) - американця Крейга Ленга на запит США про екстрадицію.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу міського суду і заарештував Ленга до 6 грудня. Прокуратура клопотала про затримання американця під вартою для забезпечення екстрадиції.

На судовому засіданні стало відомо, що 21 серпня цього року Ленг був затриманий інспекторами прикордонної служби "Могилів-Подільський". Вони дізналися, що Ленга розшукують правоохоронні органи США, щоб притягнути до відповідальності за підозрою в крадіжці, розбої та вбивстві.

За українським законодавством ці злочини є екстрадиційними і відповідають ст. 185, 187, ч. 2 ст. 115 (крадіжка, розбій, умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Ленг приїхав в Україну в 2015 році і приєднався до Правого сектору в якості добровольця. У 2016 році він підписав контракт зі Збройними Силами України, однак через кілька місяців розірвав його.

У 2018 році поліція США почала підозрювати Ленга у вбивстві подружньої пари, якій він нібито пообіцяв продати кілька одиниць зброї. За словами захисників, в 2019 році чоловік проживав у Києві разом з співмешканкою. Під час суду він перебував під цілодобовим домашнім арештом на орендованій квартирі у Вінниці.

Як повідомляли Українські Новини, РФ екстрадувала підозрюваного у вбивстві кікбоксера-українця.

Більше новин про: США Суд екстрадиція Вінниця Крейг Ленг

Архів
Новини
Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон 23:15
Суд у Вінниці заарештував американського добровольця, який в США підозрюється у крадіжці та вбивстві 22:45
Парламент Нідерландів схвалив розслідування ролі України у катастрофі MH17 21:40
У Запорізькій області 25-річний військовий намагався зґвалтувати двох жінок 21:39
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
більше новин
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення 14:02
Група компаній "Укрлендфармінг" закінчила посів озимої пшениці 10:49
Рада підприємців при Кабміні закликала Президента ветувати законопроект №1049 через скандальну поправку 12:18 Документ
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
ДБР просить суд взяти під варту Пашинського 11:55
Суд заарештував Пашинського 19:15
Між Італією і Грецією: Київська кухня визнана однією з найкращих для гурманів в Європі 16:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok