Суд у Вінниці заарештував американського добровольця, який в США підозрюється у крадіжці та вбивстві

Вінницький апеляційний суд заарештував колишнього учасника Антитерористичної операції (АТО) - американця Крейга Ленга на запит США про екстрадицію.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.



Суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу міського суду і заарештував Ленга до 6 грудня. Прокуратура клопотала про затримання американця під вартою для забезпечення екстрадиції.



На судовому засіданні стало відомо, що 21 серпня цього року Ленг був затриманий інспекторами прикордонної служби "Могилів-Подільський". Вони дізналися, що Ленга розшукують правоохоронні органи США, щоб притягнути до відповідальності за підозрою в крадіжці, розбої та вбивстві.



За українським законодавством ці злочини є екстрадиційними і відповідають ст. 185, 187, ч. 2 ст. 115 (крадіжка, розбій, умисне вбивство) Кримінального кодексу.



Ленг приїхав в Україну в 2015 році і приєднався до Правого сектору в якості добровольця. У 2016 році він підписав контракт зі Збройними Силами України, однак через кілька місяців розірвав його.



У 2018 році поліція США почала підозрювати Ленга у вбивстві подружньої пари, якій він нібито пообіцяв продати кілька одиниць зброї. За словами захисників, в 2019 році чоловік проживав у Києві разом з співмешканкою. Під час суду він перебував під цілодобовим домашнім арештом на орендованій квартирі у Вінниці.



Як повідомляли Українські Новини, РФ екстрадувала підозрюваного у вбивстві кікбоксера-українця.