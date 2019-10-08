В Німеччині розбився американський винищувач F-16

Сьогодні, 8 жовтня, на заході Німеччині розбився американський винищувач F-16. Пілот врятувався за допомогою катапульти, він доставлений в лікарню. Про це повідомляє "DW" з посиланням на SWR. Повідомляється, що літак впав поза населеної зони неподалік від міста Трір, навколо розлита "значна кількість гасу".\r\nПлоща навколо аварії оточена поліцією. За словами глави комуни Цеммер, літак звалився в лісовому масиві. Це вже третій винищувач, який розбився у Німеччині за короткий час. В кінці червня в небі під час навчань бундесверу зіткнулися два Eurofighter Typhoon, один з пілотів загинув.Як повідомляли "Українські Новини", у березні 2019 року у Польщі розбився винищувач Міг-29, пілот катапультувався.У минулому році винищувач Су-27 впав у Вінницькій області.Пізніше стало відомо, що український військовий і нацгвардієць США загинули внаслідок падіння винищувача.Також найдорожчий в історії США винищувач F-35 вперше зазнав аварії. Крім того, в Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот.