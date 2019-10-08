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08 жовтня 2019, вівторок, 20:27 8
Європа 2019-10-08T21:30:02+03:00
Українські Новини
В Німеччині розбився американський винищувач F-16

В Німеччині розбився американський винищувач F-16

Винищувач. Фото: pixabay
Винищувач. Фото: pixabay

Сьогодні, 8 жовтня, на заході Німеччині розбився американський винищувач F-16. Пілот врятувався за допомогою катапульти, він доставлений в лікарню. Про це повідомляє "DW" з посиланням на SWR.

Повідомляється, що літак впав поза населеної зони неподалік від міста Трір, навколо розлита "значна кількість гасу".

Площа навколо аварії оточена поліцією. За словами глави комуни Цеммер, літак звалився в лісовому масиві. Це вже третій винищувач, який розбився у Німеччині за короткий час. В кінці червня в небі під час навчань бундесверу зіткнулися два Eurofighter Typhoon, один з пілотів загинув.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні 2019 року у Польщі розбився винищувач Міг-29, пілот катапультувався.

У минулому році винищувач Су-27 впав у Вінницькій області.

Пізніше стало відомо, що український військовий і нацгвардієць США загинули внаслідок падіння винищувача.

Також найдорожчий в історії США винищувач F-35 вперше зазнав аварії.

Крім того, в Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот.

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