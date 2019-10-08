Тисячі людей по всьому світу відкрили в понеділок двотижневий "марафон" мітингів за клімат

Мітинги за клімат на сьогоднішній день набирають обертів. Тисячі людей по всьому світу вийшли в понеділок на вулиці своїх міст, запускаючи масштабний 2-тижневий "марафон" страйків на захист клімату. Про це передає Reuters.

Зокрема, у багатьох містах світу були проведені масові арешти активістів.

Так, у Лондоні поліція заарештувала 276 активістів групи "Повстання проти вимирання", коли вони перекривали мости і дороги в центрі міста. У той же час, в Берліні протестувальники зупиняли рух на об'їзді колони Перемоги.

В Голландії поліція заарештувала понад 100 кліматичних активістів, які перекривали вулицю перед національним музеєм країни. Подібні акції протесту пройшли в Австрії, Австралії, Франції, Іспанії та Нової Зеландії.

Protesters spattered the Wall Street Bull and themselves with fake blood to evoke their fears of a deadly environmental catastrophe. More here: https://t.co/AakPbHCGWR pic.twitter.com/pbQqGssYfw — Reuters Top News (@Reuters) 8 жовтня 2019 р.

В одному з районів Нью-Йорка страйкарі розпорошили фальшиву кров і зімітували смерть через масові викиди парникових газів в атмосферу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Англії еко-активісти вилили 1800 літрів крові" біля будинку Казначейства Її Величності.

Крім того, в Лондоні заарештували близько 300 захисників клімату, блокують дороги.