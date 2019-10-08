Тисячі людей по всьому світу відкрили в понеділок двотижневий "марафон" мітингів за клімат

Мітинги за клімат на сьогоднішній день набирають обертів. Тисячі людей по всьому світу вийшли в понеділок на вулиці своїх міст, запускаючи масштабний 2-тижневий "марафон" страйків на захист клімату. Про це передає Reuters.\r\nЗокрема, у багатьох містах світу були проведені масові арешти активістів.\r\nТак, у Лондоні поліція заарештувала 276 активістів групи "Повстання проти вимирання", коли вони перекривали мости і дороги в центрі міста. У той же час, в Берліні протестувальники зупиняли рух на об'їзді колони Перемоги.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Голландії поліція заарештувала понад 100 кліматичних активістів, які перекривали вулицю перед національним музеєм країни. Подібні акції протесту пройшли в Австрії, Австралії, Франції, Іспанії та Нової Зеландії.\r\n\r\nProtesters spattered the Wall Street Bull and themselves with fake blood to evoke their fears of a deadly environmental catastrophe. More here: https:\/\/t.co\/AakPbHCGWR pic.twitter.com\/pbQqGssYfw\r\n— Reuters Top News (@Reuters) 8 жовтня 2019 р.\r\n\r\n\r\n\r\nВ одному з районів Нью-Йорка страйкарі розпорошили фальшиву кров і зімітували смерть через масові викиди парникових газів в атмосферу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше в Англії еко-активісти вилили 1800 літрів крові" біля будинку Казначейства Її Величності.\r\nКрім того, в Лондоні заарештували близько 300 захисників клімату, блокують дороги.