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08 жовтня 2019, вівторок, 19:40 15
Світ 2019-10-08T20:45:01+03:00
Українські Новини
Тисячі людей по всьому світу відкрили в понеділок двотижневий "марафон" мітингів за клімат

Тисячі людей по всьому світу відкрили в понеділок двотижневий "марафон" мітингів за клімат

Мітинги за клімат на сьогоднішній день набирають обертів. Тисячі людей по всьому світу вийшли в понеділок на вулиці своїх міст, запускаючи масштабний 2-тижневий "марафон" страйків на захист клімату. Про це передає Reuters.

Зокрема, у багатьох містах світу були проведені масові арешти активістів.

Так, у Лондоні поліція заарештувала 276 активістів групи "Повстання проти вимирання", коли вони перекривали мости і дороги в центрі міста. У той же час, в Берліні протестувальники зупиняли рух на об'їзді колони Перемоги.

 

В Голландії поліція заарештувала понад 100 кліматичних активістів, які перекривали вулицю перед національним музеєм країни. Подібні акції протесту пройшли в Австрії, Австралії, Франції, Іспанії та Нової Зеландії.

В одному з районів Нью-Йорка страйкарі розпорошили фальшиву кров і зімітували смерть через масові викиди парникових газів в атмосферу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Англії еко-активісти вилили 1800 літрів крові" біля будинку Казначейства Її Величності.

Крім того, в Лондоні заарештували близько 300 захисників клімату, блокують дороги.

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