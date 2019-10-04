Последователи Греты Тунберг облили кровью Министерство финансов в Лондоне

Группа активистов по охране окружающей среды Extinction Rebellion использовала пожарную машину для распыления 1800 литров поддельной крови в британском министерстве финансов в Лондоне в знак протеста против противоречивой позиции Великобритании в отношении изменения климата.\r\nОб этом сообщают CNN.\r\n"Протест проводится с целью подчеркнуть несоответствие между настойчивым требованием правительства Великобритании о том, что Великобритания является мировым лидером в борьбе с разрушением климата, и в то же время вкладывает огромные суммы денег в проекты по добыче пполезных ископаемых и углеродоемким проектам", - говорится в заявлении ативистов.\r\nВо время распыления красной жидкости на здание, активисты потеряли контроль над шлангом и тот упал на землю и начал хаотично метался по ней, заливая все вокруг искусственной кровью. Поднять его так и не смогли.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nАктивисты под Казначеством в Лондоне. Cкриншот: Facebook\/Extinction Rebellion London\r\n"У Казначейства Великобритании есть кровь на руках", - написал один из экоактивистов в посте в Facebook.\r\nПосле демонстрации четыре активиста, одетые в черное, стояли на крыше автомобиля, на котором было изображено знамя с надписью: "Прекратите финансировать смерть в результате изменения климата".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПредставитель лондонской пожарной команды заверил, что это пожарная машине не принадлежит их части.\r\nExtinction Rebellion говорит, что для поддельной крови использовалась вода, окрашенная в красный пищевой краситель.Среди активистов был 83-летний дедушка Фил Кингстон, которого шесть раз арестовывали вместе с другими из этого эко-движения.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=iabpUuYIaig" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в Лондоне арестовали около 300 защитников климата, блокирующих дороги. Напомним, в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию и сообщили, что в ближайшие 100 лет Земля может остаться без облаков.