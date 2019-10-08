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  • Українці обрали кращого актора і кращу короткометражку в рамках Манхеттенського фестивалю 2019
08 жовтня 2019, вівторок, 18:52 4
Шоу-бізнес 2019-10-08T18:57:35+03:00
Українські Новини
Українці обрали кращого актора і кращу короткометражку в рамках Манхеттенського фестивалю 2019

Українці обрали кращого актора і кращу короткометражку в рамках Манхеттенського фестивалю 2019

Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів, який є одним з найбільших інтерактивних фестивалів світу, оголосив переможців 2019 року в номінаціях: "Кращий фільм" і "Краща акторська робота". Про це повідомляє Артхаус Трафік.

Фаворитом глядацького журі під час всесвітньої битви режисерів 2019 року став британський кінематограф. Так, короткометражний фільм "Сільвія" Річарда Предергаста про родинну любов до машини отримав перше місце на фестивалі, за що був нагороджений премією London Independent Film Awards на батьківщині, в Британії.

Кадр з фільмуКадр з фільму "Сільвія".Фото:Артхаус Трафік

Кращим актором Манхеттенського фестивалю короткометражного кіно 2019 визнали Джона Стендинга з британської комедії "Сімейний роман" про наслідки бурхливої ночі.

Кадр з фільму:Кадр з фільму: "Сімейний роман".Фото:Артхаус Трафік

Почесну срібну медаль забрала французька стрічка про двох братів з Тунісу,–"Футбольний клуб Нефти" режисера Іва Піата. Бронзова медаль фестивалю дісталася британському фільму "Час розлуки" режисерки Магалі Барбе про самотнього чоловіка.

Кадр з фільмуКадр з фільму "Футбольний клууб Нефти".Фото:Артхаус Трафік

Кадр з фільму:Кадр з фільму: "Час розлуки".Фото:Артхаус Трафік.

22-й всесвітній фестиваль короткометражного кіно пройшов з аншлагом у 41 кінотеатрі по всій Україні. Понад 5 тис. українців протягом тижня оцінили 10 короткометражних стрічок, які потрапили до списку фіналістів. В симпатіях щодо переможця українці виявилися солідарні з глядачами по всьому світу – їх фаворитом стала стрічка "Сільвія"(956 голосів).

 

Друге місце за підсумками українського голосування зайняла британська стрічка "Час розлуки", яка набрала 794 голоси, третє місце глядачі віддали "Футбольному клубу Нефти" з Франції (669 голосів). Кращим актором був визнаний Джон Стендинг– за нього проголосували 2022 глядача.

Як повідомляли Українські Новини, Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів в 2019 році стартував 26 вересня.

Також, в 2018 році на Манхеттенському фестивалі короткометражних фільмів перемогла стрічка режисера Маркуса Марку з Великобританії "Два незнайомці".

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