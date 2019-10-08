У Стокгольмі завтра відбудуться слухання у справі "Нафтогазу" і "Газпрому"

Завтра, 9 жовтня, відбудуться слухання апеляційного суду щодо рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання і транзит російського газу між "Нафтогазом" і "Газпромом", повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в Facebook.

"Перша справа (а їх всього три) стосується насамперед рішення арбітражу, який обнулив наші зобов'язання за положеннями контракту "бери або плати". Через це рішення Україна тепер не повинна платити Газпрому $80 млрд", — написав Вітренко, і додав, що слухання розпочинаються завтра, 9 жовтня.



Як повідомляли Українські Новини, Росія піднімала питання Стокгольмського арбітражу під час тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.



"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів в разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.



28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсацію 4,63 млрд доларів за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.