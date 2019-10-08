Покрали човни у дітей: поліція викрила корупційну схему чиновників КМДА та ДЮСШ

Поліція підозрює керівництво департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації (КМДА) в розкраданні 2,2 млн гривень, виділених на закупівлю човнів для дитячо-юнацької спортивної школи.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Вказано, що Головне управління Нацполіціі в Києві відкрило кримінальне провадження за фактом даного злочину 13 вересня поточного року.

"У ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Департаменту молоді та спорту КМДА впроваджена злочинна схема, пов'язана з розкраданням бюджетних коштів, виділених на закупівлю спортивних човнів для дитячо-юнацьких шкіл м.Києва ", - сказано в матеріалах справи.

Відмічається, що з державного бюджету з 2016 року виділяються бюджетні кошти на придбання спортивних човнів для занять академічним веслуванням, розпорядником яких є департамент молоді та спорту КМДА.

Так, в 2016 році було виділено 1 860 000 гривень, в 2017 році - 2 480 000 гривень, в 2018 році - 2 399 000 гривень, в 2019 році- 8 100 000 гривень.

Встановлено, що переважна більшість тендерів, які проводилися вищевказаним департаментом, шляхом створення штучних вимог (під конкретного учасника тендерів) були виграні приватним підприємцем, який є тренером ДЮСШ «Буревісник» .

За наявними даними, вказаний підприємець через директора ДЮСШ «Буревісник» підконтрольний директору департаменту КМДА Вадиму Гутцайту і його заступнику.

Зокрема, вказані особи розподіляють між собою та іншими посадовими особами департаменту прибуток, отриманий фактично за доставку човнів з Білорусії, Італії та Німеччини.

Так, вартість одного спортивного гоночного човна для академічного веслування (четвірка парна 4Х Empacher R48) з доставкою та розмитненням з Німеччини становить 600 тис. гривень.

Але, за умовами тендеру, ДЮСШ її придбала за 1 млн гривень, а 400 тис. гривень отримують вищевказані чиновники.

Крім того, отримана правоохоронцями інформація свідчить про те, що співробітники департаменту КМДА протягом 2016-2019 років давали вказівки підконтрольному їм директору дитячо-юнацької спортивної школи «Регата» підписувати підроблені податкові накладні з постачання на баланс даної школи спортивних човнів.

Зокрема, згідно з накладними, в липні поточного року в ДЮСШ "Регата" нібито були поставлені 3 човни німецького виробництва (марки Empacher) за 2 249 000 гривень.

Згідно пояснень директора ДЮСШ, зазначені човна прийняті на баланс даної школи, але за станом на 30 серпня відсутні в Україні в зв'язку з їх залученням збірною командою України під час проведення Чемпіонату світу з академічного веслування в Австріі.

Разом з тим, в результаті опитування головного тренера збірної України з академічного веслування, зазначених спортивних човнів марки Empacher він не отримував, і на змагання за кордон не вивозив.

4 вересня збірна України повернулася до Києва, ніяких спортивних човнів, нібито відданих їй ДЮСШ "Регата» не виявлено.

Крім цього, за наявною інформацією спортивні човни марки Empacher в 2019 році взагалі не перетинали державний кордон України і не розмитнювались.

Таким чином, поліція вважає, що посадові особи Департаменту молоді та спорту КМДА та підконтрольний їм керівник дитячо-юнацької спортивної школи «Регата» причетні до розкрадання бюджетних коштів в розмірі 2,2 млн гривень і також до підробки документів, на підставі яких протягом 2016 -2019 років перераховувалися бюджетні кошти за фактично відсутній товар.

Суд дозволив поліції отримати у Державній фіскальній службі інформацію про закупівлю та митне оформлення спортивних човнів в 2016 - 2019 роках.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше суд відмовив Генеральній прокуратурі в призначення позапланової аудиторської перевірки Київської міської державної адміністрації