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08 жовтня 2019, вівторок, 15:55 20
Політика 2019-10-08T17:45:03+03:00
Українські Новини
Офіс Президента не зміг повідомити, чи відповідає закон про ДБР європейським стандартам

Офіс Президента не зміг повідомити, чи відповідає закон про ДБР європейським стандартам

Офіс Президента не зміг повідомити, чи відповідає європейським стандартам законопроект №2116 про "Державне бюро розслідувань", який вніс до парламенту Президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у відповіді Офісу на запит Українських Новин.

Законопроект передбачає низку змін, в тому числі з чинного закону про ДБР виключається принцип колегіальності: директор ДБР, згідно законопроекту, який одноосібно призначає і звільняє заступників, приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДБР.

Агентство запитував інформацію про те, чи були проведені консультації з європейськими міжнародними організаціями при розробці даного законопроекту, була дискусія за участю представників Європейського Союзу, проводилися консультації з представниками і керівництвом ДБР, а також хто з експертів брав участь у розробці законопроекту і відповідає європейським стандартам.

Офіс не відповів ні на одне з цих питань і повідомив, що законопроекти повинні бути оформлені відповідно до вимог регламенту Верховної Ради та іншими законодавчими актами.

"Вимоги щодо відомостей про певний законопроекті відображаються у пояснювальній записці до нього. Так, зокрема, положення (про порядок роботи з законопроектами, які вносяться президентом у Верховну Раду) визначає, що законопроекти, підготовлені за ініціативою президента для внесення на розгляд Верховної Ради супроводжуються пояснювальною запискою, яка повинна містити обгрунтування необхідності їх прийняття, вказівку на їх місце у системі чинного законодавства, а також очікувані соціально-економічні та інші результати їх застосування", - підкреслили в офісі.

Як повідомляли Українські Новини, Денис Монастирський заявляє, що парламент не буде прискорювати прийняття законопроекту №2116 про посилення повноважень директора Держбюро розслідувань.

Правоохоронний комітет Ради просить експертів Ради Європи дати свої висновки щодо законопроекту №2116 про ДБР.

Зеленський хоче встановити одноосібну форму правління ДБР.

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