Дощі і заморозки до -3 охоплять Україну: прогноз погоди на середу

9 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+15 градусів.

У Карпатах місцями невеликий дощ, температура вночі +2...-3 градуси, вдень +5...+10 градусів.

У Моршині місцями невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +13...+15 градусів.

У Трускавці місцями невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +13...+15 градусів.

У Сваляві без істотних опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +16...+18 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +8...+13 градусів; у Сумській області вночі -2...+3 градуси, вдень +5...+10 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +9...+15 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +8...+13 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +14...+19 градусів, у Херсонській і Запорізькій областях +10...+15 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +2...+4 градусів, вдень +16...+18 градусів.

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