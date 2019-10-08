Дощі і заморозки до -3 охоплять Україну: прогноз погоди на середу

9 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +10...+12 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+15 градусів.\r\nУ Карпатах місцями невеликий дощ, температура вночі +2...-3 градуси, вдень +5...+10 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ Моршині місцями невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +13...+15 градусів.\r\nУ Трускавці місцями невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +13...+15 градусів.\r\nУ Сваляві без істотних опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +16...+18 градусів.\r\nНа півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +8...+13 градусів; у Сумській області вночі -2...+3 градуси, вдень +5...+10 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +9...+15 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +8...+13 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +14...+19 градусів, у Херсонській і Запорізькій областях +10...+15 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +14...+19 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +2...+4 градусів, вдень +16...+18 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, холодна повітряна маса з Арктики йде в Україну: синоптик розповіла, коли повернеться тепло.\r\nРаніше синоптик попередила про подальше похолодання.