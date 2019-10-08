ДТЕК Ахметова штучно створив дефіцит електроенергії на ринку "на добу вперед"

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова штучно створила дефіцит електроенергії (е/е) на "ринку на добу наперед" (РДН), що змушує покупців купувати електроенергії завищеною на 15% ціною.

Про це голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Геру написав в колонці на сайті "Бізнер.Цензор".

"Внаслідок рішення Уряду на державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" було покладено спеціальні обов'язки – віддавати свою е/е для низьких тарифів для населення та фінансувати високі "зелені" євротарифи. Таким чином, вільний лібералізований ринок фактично було створено лише для компаній теплової генерації, де біля 80% генеруючих потужностей контролює компанія ДТЕК. Очевидно, ця компанія має повну ринкову владу на такому "конкурентному" ринку та фактично контролює процес ціноутворення. Вже у липні – перший місяць нової моделі – на ринку відбувся ціновий стрибок. Тарифи для непобутових споживачів (бюджет, бізнес, комунальні підприємства) виросли на 25%. І це при укріпленні гривні та падінні світових цін на газ та вугілля майже на 50% - до 14-річного мінімуму", - написав він.

Також Герус зазначив, що на єдиному ліквідному та працюючому ринку, "ринку на добу наперед" (РДН), у певні години почали утворюватися дефіцити електроенергії. З його слів, ці дефіцити в значній мірі створювалися штучно, зокрема компанією ДТЕК.

"Це пов’язано із тим, що усім, хто не зміг купити електроенергію на РДН, віддають електроенергію по ціні "балансуючого ринку", а це ще на 15% дорожче. З часом ці дефіцити почали збільшуватися і у вересні досягли загрозливих масштабів – такі дефіцити електроенергії були у всі дні місяця та у більшість годин доби", - йдеться в матеріалі.

За даними Геруса, конкурувати із ДТЕКом та покривати відповідні дефіцити могла би імпортна електроенергія, яка у Словаччині суттєво дешевша, аніж на "вільному конкурентному" українському ринку, але ДТЕК заблокував цей імпорт – викупив потужності відповідних ліній електропередачі, але використовував їх для реального імпорту лише на 25%.

Така ситуація спричинила безпосередні цінові наслідки для споживачів Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Всі школи, лікарні, дитячі садочки, водоканали, теплокомуненерго, електространспорт, малий, середній, великий бізнес, завдяки таким діям компанії ДТЕК отримали зростання тарифів на 30%-40%.

Ціна електроенергії "на ринку на добу наперед" у Бурштинському острові тепер на 13%-60% вища від ціни електроенергії в ОЕС України.

Таким чином, у вересні середній дефіцит електроенергії у годину з 23.00 до 24.00 складав 12 064 МВт, а це понад 50% споживання електроенергії всієї країни. Із липня такий дефіцит виріс на приблизно 400%.

Нагадаємо, раніше Герус заявив, що перед запуском ринку електроенергетики вугільні електростанції підняли тарифи на 50%. Також він заявив, що імпорт електроенергії з Росії вигідний окремим підприємствам.