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08 жовтня 2019, вівторок, 12:41 17
Економіка 2019-10-08T13:45:02+03:00
Українські Новини
ДТЕК Ахметова штучно створив дефіцит електроенергії на ринку "на добу вперед"

ДТЕК Ахметова штучно створив дефіцит електроенергії на ринку "на добу вперед"

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова штучно створила дефіцит електроенергії (е/е) на "ринку на добу наперед" (РДН), що змушує покупців купувати електроенергії завищеною  на 15% ціною.

Про це голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Геру написав в колонці на сайті "Бізнер.Цензор".

"Внаслідок рішення Уряду на державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" було покладено спеціальні обов'язки – віддавати свою е/е для низьких тарифів для населення та фінансувати високі "зелені" євротарифи. Таким чином, вільний лібералізований ринок фактично було створено лише для компаній теплової генерації, де біля 80% генеруючих потужностей контролює компанія ДТЕК. Очевидно, ця компанія має повну ринкову владу на такому "конкурентному" ринку та фактично контролює процес ціноутворення. Вже у липні – перший місяць нової моделі – на ринку відбувся ціновий стрибок. Тарифи для непобутових споживачів (бюджет, бізнес, комунальні підприємства) виросли на 25%. І це при укріпленні гривні та падінні світових цін на газ та вугілля майже на 50% - до 14-річного мінімуму", - написав він.

Також Герус зазначив, що на єдиному ліквідному та працюючому ринку, "ринку на добу наперед" (РДН), у певні години почали утворюватися дефіцити електроенергії. З його слів, ці дефіцити в значній мірі створювалися штучно, зокрема компанією ДТЕК.

"Це пов’язано із тим, що усім, хто не зміг купити електроенергію на РДН, віддають електроенергію по ціні "балансуючого ринку", а це ще на 15% дорожче. З часом ці дефіцити почали збільшуватися і у вересні досягли загрозливих масштабів – такі дефіцити електроенергії були у всі дні місяця та у більшість годин доби", - йдеться в матеріалі.

За даними Геруса, конкурувати із ДТЕКом та покривати відповідні дефіцити могла би імпортна електроенергія, яка у Словаччині суттєво дешевша, аніж на "вільному конкурентному" українському ринку, але ДТЕК заблокував цей імпорт – викупив потужності відповідних ліній електропередачі, але використовував їх для реального імпорту лише на 25%.

Така ситуація спричинила безпосередні цінові наслідки для споживачів Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Всі школи, лікарні, дитячі садочки, водоканали, теплокомуненерго, електространспорт, малий, середній, великий бізнес, завдяки таким діям компанії ДТЕК отримали зростання тарифів на 30%-40%.

Ціна електроенергії "на ринку на добу наперед" у Бурштинському острові тепер на 13%-60% вища від ціни електроенергії в ОЕС України.

Таким чином, у вересні середній дефіцит електроенергії у годину з 23.00 до 24.00 складав 12 064 МВт, а це понад 50% споживання електроенергії всієї країни. Із липня такий дефіцит виріс на приблизно 400%.

Нагадаємо, раніше Герус заявив, що перед запуском ринку електроенергетики вугільні електростанції підняли тарифи на 50%. Також він заявив, що імпорт електроенергії з Росії вигідний окремим підприємствам.

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