У Києві поїзд переїхав співробітницю "Укрзалізниці"

У Києві біля вулиці Привокзальної, на території Дарницького залізничного депо, знайшли труп жінки. Про це повідомляє Інформатор у вівторок, 8 жовтня.\r\nДзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 17:00 7 жовтня. Тіло лежало на рейках.Як з'ясували правоохоронці, труп жінки виявили працівники депо. Вони одразу ж викликали поліцію і швидку", але лікарі були безсилі. Загибла отримала травми, несумісні з життям.\r\nПопередньо, жінку переїхав поїзд. Особу загиблої встановлена. Їй близько 45 років. При жінці знайшли посвідчення співробітниці Укрзалізниці.\r\nНа місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативні групи. Подробиці інциденту належить з'ясувати правоохоронцям.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, под Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках.\r\nРаніше на Львівщині поїзд збив 17-річну дівчину насмерть.