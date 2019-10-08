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  • У Києві поїзд переїхав співробітницю "Укрзалізниці"
08 жовтня 2019, вівторок, 11:55 7
Події 2019-10-08T16:00:05+03:00
Українські Новини
У Києві поїзд переїхав співробітницю "Укрзалізниці"

У Києві поїзд переїхав співробітницю "Укрзалізниці"

У Києві біля вулиці Привокзальної, на території Дарницького залізничного депо, знайшли труп жінки. Про це повідомляє Інформатор у вівторок, 8 жовтня.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 17:00 7 жовтня. Тіло лежало на рейках.Як з'ясували правоохоронці, труп жінки виявили працівники депо. Вони одразу ж викликали поліцію і швидку", але лікарі були безсилі. Загибла отримала травми, несумісні з життям.

Попередньо, жінку переїхав поїзд. Особу загиблої встановлена. Їй близько 45 років. При жінці знайшли посвідчення співробітниці Укрзалізниці.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативні групи. Подробиці інциденту належить з'ясувати правоохоронцям.

Як повідомляли Українські Новини, под Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках.

Раніше на Львівщині поїзд збив 17-річну дівчину насмерть.

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