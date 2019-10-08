Менше 2% українців вважають, що акції протесту не потрібні

14,1% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, виступають за організацію акцій протесту, якщо рішення влади будуть приносити шкоду.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам задавалося питання: "Чим, на Вашу думку, повинні займатися в першу чергу цивільні організації?"

52% відповіли, що громадські організації повинні захистити соціально вразливі групи (інваліди, багатодітні сім'ї), 38,4% - надавати людям юридичну та іншу допомогу у відстоюванні своїх прав, 38,1% - контролювати діяльність влади, 27,3 - допомагати військовим і волонтерам у збройному конфлікті на Донбасі, 26% - об'єднувати людей зі спільними інтересами, 23,1% - проводити незалежні аналітичні дослідження та пропонувати способи вирішення соціальних проблем, 19,8% - допомагати переселенцям, 17,9% - організовувати культурне дозвілля людей, 14,9% - боротися з незаконними забудовами, 14,1% - організовувати акції протесту, якщо рішення влади приносять шкоду.

1,8% опитаних вважають, що немає потреби в подібних організаціях, 12% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося "Демініціативами" і КМІС з 8 по 20 2019 року серед 2 040 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини,віче проти "формули Штайнмайера": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестуючих.

1 жовтня Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайера".