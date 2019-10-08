Платформа Бойка вимагає скасувати закриття російськомовних шкіл, яке влада анонсувала на наступний вересень

"Вимагаємо припинити мовну дискримінацію і забезпечити Конституційне право громадян отримувати освіту рідною мовою". Про таке йдеться у заяві Опозиційної платформи - За життя, інформує портал zagittya.com.ua.

В документі, зокрема, зазначається, що рішення уряду з вересня 2020 року зобов'язати всі російськомовні школи перейти на українську мову навчання - це продовження політики мовної дискримінації. Всупереч передвиборчим обіцянкам президента і його партії, конституційні права національних громад продовжують придушуватися. Опозиційна платформа – За життя вимагає від влади припинити дискримінацію і відмовитися від політики нагнітання міжнаціональної ворожнечі.

Рішення ліквідувати навчання у школах російською мовою з вересня 2020 р., а з 2023 року й іншими мовами національних громад - це короткозора і недержавницька позиція. Новообрана влада обіцяла повернути в Україну міжнаціональний мир, забезпечити всі умови для рівноправного культурного розвитку мільйонам російськомовних українців та представникам інших національних громад. Сьогодні ці обіцянки забуті. Замість державного фінансування російських, угорських, румунських, болгарських та інших шкіл, держава їх просто ліквідує.

Представники національних громад - не вороги української незалежності. І таке ставлення до них влади неприпустиме й обурливе. Це пряме порушення Конституції України, міжнародних та Європейських конвенцій із захисту прав людини. Воно веде до поглиблення розколу в українському суспільстві. Носії таких ідей не мають права працювати у структурах державної влади. І це особливо небезпечно зараз, коли процес врегулювання конфлікту на Донбасі, нарешті, зрушив з мертвої точки.

Опозиційна платформа - За життя вимагає припинити використовувати систему освіти як інструмент ксенофобської пропаганди. Ми вимагаємо скасування всіх дискримінаційних рішень і повноцінного фінансування освіти російською та мовами інших національних громад.

Наша фракція внесла у парламент законопроекти "Про внесення змін до закону України "Про освіту" для забезпечення захисту мовних прав національних громад, а також "Про порядок застосування мов в Україні". Це тест для влади на готовність повернути мир в Україну та вірність обіцянкам, які вона дала своїм виборцям.

"Опозиційна платформа - За життя продовжить на всіх рівнях відстоювати демократичні цінності та конституційні права людини. Україна стане цивілізованою і правовою державою", - заявлено в тексті документу.

Як інформували Українські Новини, з вересня 2020 всі школи з російською мовою навчання перейдуть на українську в той час, як більшість українців за вивчення російської мови в школах. Про це міністр освіти України Ганна Новосад заявила ефірі одного з телеканалів.