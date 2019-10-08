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08 жовтня 2019, вівторок, 11:11 12
Суспільство 2019-10-08T11:19:37+03:00
Українські Новини
Москва оголосила розшук бізнесмена Фукса, який володіє боргами київського метрополітену

Москва оголосила розшук бізнесмена Фукса, який володіє боргами київського метрополітену

Павло Фукс Фото: Дмитро Ларін,
Павло Фукс Фото: Дмитро Ларін, "Українська правда"

Поліція Москви оголосила в розшук російсько-українського бізнесмена Павла Фукса по справі про шахрайство компанії MosCityGroup. Про це повідомили агентству ТАСС в прес-службі Таганського суду Москви.

Фуксу заочно пред'явлено звинувачення в особливо великому шахрайстві.

"Таганський районний суд Москви повідомляє, що у провадженні суду знаходиться матеріал про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (заочно) щодо Фукса Павла Яковича, обвинуваченого за ч. 4 ст. 159 КК РФ. Він оголошений в розшук. Судове засідання призначене на 11 жовтня о 10:00 мск", - сказала представник суду.

Деталі кримінальної справи не уточнюються.

Раніше повідомлялося про те, що компанія Павла Фукса блокує роботу Київського метрополітену.

Як повідомляли Українські Новини, російський олігарх Павло Фукс без конкурсу отримав нові ліцензії на надра в Україні.

Також повідомлялося, що Фукс може бути причетний до схем в "Укроборонпромі".

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