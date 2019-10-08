Москва оголосила розшук бізнесмена Фукса, який володіє боргами київського метрополітену

Поліція Москви оголосила в розшук російсько-українського бізнесмена Павла Фукса по справі про шахрайство компанії MosCityGroup. Про це повідомили агентству ТАСС в прес-службі Таганського суду Москви.\r\nФуксу заочно пред'явлено звинувачення в особливо великому шахрайстві.\r\n"Таганський районний суд Москви повідомляє, що у провадженні суду знаходиться матеріал про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (заочно) щодо Фукса Павла Яковича, обвинуваченого за ч. 4 ст. 159 КК РФ. Він оголошений в розшук. Судове засідання призначене на 11 жовтня о 10:00 мск", - сказала представник суду.\r\nДеталі кримінальної справи не уточнюються.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше повідомлялося про те, що компанія Павла Фукса блокує роботу Київського метрополітену.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, російський олігарх Павло Фукс без конкурсу отримав нові ліцензії на надра в Україні.\r\nТакож повідомлялося, що Фукс може бути причетний до схем в "Укроборонпромі".