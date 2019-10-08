Звинувачення екс-заступнику міністра оборони в причетності до мільйонних розкрадань направлено в Антикорупційний суд

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) передала до Вищого антикорупційний суд обвинувачення колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського про причетність до розкрадання 58 млн гривень при закупівлі палива для Міноборони у фірми "Трейд Коммодіті".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.\r\n"САП направлено до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів Державного бюджету України в особливо великому розмірі при закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн грн", - написано в ньому.\r\nЗокрема, Павловський, а також директор і працівник відділу департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, службовець департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, представник ТОВ "Трейд Коммодіті" обвинувачуються за ч. 5 ст. 191 (привласнення і розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСлідство встановило, що згадані особи у 2016 році незаконно, шляхом підготовки і підписання додаткових угод до договорів поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Міноборони, організували підвищення цін на нафтопродукти, в результаті чого державі завдано збитків на суму 58 126 559,92 гривні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 жовтня САП просила Антикорупційний суд заарештувати колишнього депутата Верховної Ради, екс-президента державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні 82 млн гривень Національної гвардії.\r\nТакож експертиза не підтвердила розтрату 149 млн гривень Міноборони при закупівлі палива у "Трейд Коммодіті"