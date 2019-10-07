У США олень "завітав в гості" у перукарню

В інтернеті набирає обертів відео з камери спостереження однієї з перукарень Нью-Йорка, в яку на великій швидкості врізався олень. Відео розмістили в Twitter Independent.

Зокрема, на кадрах видно двох відвідувачів, один з яких знаходиться у черзі до майстра, а другий стрижеться.

В один момент, в панорамне вікно на великій швидкості різко забігає олень, і зачіпає жінку на дивані. Через кілька секунд тварина вибігла з приміщення з випрямлячем для волосся на рогах.

Одну з відвідувачок госпіталізували з травмами голови і ноги, але зараз її стан стабільний.

"Я просто не можу повірити, що це сталося, особливо у нас, на жвавій дорозі. Я спочатку подумала, що це була машина. Але коли я обернулася, то побачила оленя, який стрибнув у вікно", - поділилася спогадами одна з клієнток.

Як повідомляли "Українські Новини", у ніч на 2 жовтня в Телькове (в землі Мекленбург-Передня Померанія, Німеччина ), втекли з цирку дві зебри і влаштували колапс на трасі, з'єднує Тессін і Росток.

Крім того, в німецькому місті Дрезден чотири зебри втекли з цирку і кілька годин носилися в центрі міста.