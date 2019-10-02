В Германии одну из двух сбежавших из цирка зебр застрелила полиция

В ночь на 2 октября в Телькове (в земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия ), из цирка сбежали две зебры и устроили коллапс на трассе, соединяющем Тессин и Росток. Об этом сообщает Deutsche Welle.\r\nОтмечается, что полиция перекрыла автобан на полчаса на обоих полосах, пытаясь поймать животных. Более сотни автомобилей остановились в многокилометровой пробке, пока одна из зебр бежала между автомобилей. Один из водителей попал в ДТП, пытаясь избежать столкновения с животным.\r\nПолиция города Росток сообщила об опасности, пока животные находились на свободе.\r\nСкриншот:twitter\/Polizei_PP_RОS\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСообщается, что полицейские смогли приманить и поймать одну из зебр и доставить ее обратно в цирк. Однако, вторую зебру пришлось застрелить в целях соблюдения безопасности.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее В немецком городе Дрезден четыре зебры сбежали из цирка и несколько часов носились в центре города.\r\nКроме того, из немецкого зоопарка сбежали 2 льва, 2 тигра и ягуар. Также ранее из киевского зоопарка сбежали сурки, дикобразы и лиса.