В Германии одну из двух сбежавших из цирка зебр застрелила полиция

В ночь на 2 октября в Телькове (в земле Мекленбург-Передняя Померания, Германия ), из цирка сбежали две зебры и устроили коллапс на трассе, соединяющем Тессин и Росток. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что полиция перекрыла автобан на полчаса на обоих полосах, пытаясь поймать животных. Более сотни автомобилей остановились в многокилометровой пробке, пока одна из зебр бежала между автомобилей. Один из водителей попал в ДТП, пытаясь избежать столкновения с животным.

Полиция города Росток сообщила об опасности, пока животные находились на свободе.

Скриншот:twitter/Polizei_PP_RОS

Сообщается, что полицейские смогли приманить и поймать одну из зебр и доставить ее обратно в цирк. Однако, вторую зебру пришлось застрелить в целях соблюдения безопасности.

Как сообщали Українські Новини, ранее В немецком городе Дрезден четыре зебры сбежали из цирка и несколько часов носились в центре города.

Кроме того, из немецкого зоопарка сбежали 2 льва, 2 тигра и ягуар. Также ранее из киевского зоопарка сбежали сурки, дикобразы и лиса.