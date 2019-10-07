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07 жовтня 2019, понеділок, 18:17 15
Силові структури 2019-10-07T22:00:03+03:00
Українські Новини
НАЗК завершило розсекречення е-декларацій військових прокурорів

НАЗК завершило розсекречення е-декларацій військових прокурорів

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗПК) завершило розсекречення електронних декларацій військових прокурорів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби агентства, передають Українські Новини.

"Сьогодні Національне агентство завершило роботи по відкриттю доступу до декларацій військових прокурорів в публічній частині реєстру", - написано в ньому.

Агентство відкрило доступ до 596 документів стосовно 117 осіб

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня НАЗК почало розсекречення е-декларацій військових прокурорів.

Згідно з роз'ясненням заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Віктора Чумака, НАЗК може розкрити декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані військових прокурорів за весь період дії спеціальних заходів безпеки з березня 2017 по 4 жовтня 2019 року і не буде закривати їх в подальшому.

Також ГПУ розсекретила декларації військових прокурорів.

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