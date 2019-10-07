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  • НАБУ вручило обвинувальний акт у розкраданні при закупівлі палива екс-заступнику міністра оборони Павловському
07 жовтня 2019, понеділок, 18:47 32
Судова влада 2019-10-07T19:15:02+03:00
Українські Новини
НАБУ вручило обвинувальний акт у розкраданні при закупівлі палива екс-заступнику міністра оборони Павловському

НАБУ вручило обвинувальний акт у розкраданні при закупівлі палива екс-заступнику міністра оборони Павловському

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вручило колишньому заступнику міністра оборони Ігоря Павловському обвинувальний акт про причетність до розкрадання 58 млн гривень при закупівлі пального для Міноборони у фірми "Трейд Коммодіті".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"7 жовтня вручили", - сказав він.

За його словами, найближчим часом справу буде передано до Антикорупційного суду.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура змінили підозру Павловському в причетності до розкрадання 149 млн гривень на причетність до розкрадання 58 млн гривень при закупівлі пального для Міноборони у фірми "Трейд Коммодіті" і повідомили чиновнику про змінену підозру.

Раніше заступник міністра оборони Павловський вирішив звільнитися.

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