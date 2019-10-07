НАБУ вручило обвинувальний акт у розкраданні при закупівлі палива екс-заступнику міністра оборони Павловському

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вручило колишньому заступнику міністра оборони Ігоря Павловському обвинувальний акт про причетність до розкрадання 58 млн гривень при закупівлі пального для Міноборони у фірми "Трейд Коммодіті".\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"7 жовтня вручили", - сказав він.\r\nЗа його словами, найближчим часом справу буде передано до Антикорупційного суду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура змінили підозру Павловському в причетності до розкрадання 149 млн гривень на причетність до розкрадання 58 млн гривень при закупівлі пального для Міноборони у фірми "Трейд Коммодіті" і повідомили чиновнику про змінену підозру.\r\nРаніше заступник міністра оборони Павловський вирішив звільнитися.