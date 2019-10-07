Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають другий тиждень поспіль, за минулий знизилися на 13,26%

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 27 вересня по 4 жовтня знизився на 3,49%, або на 13,26 пункту до 367,06 пункту.\r\nПро це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.\r\nНа початку зазначеного періоду індекс становив 380,32 пункту, в кінці - 367,06 пункту.\r\nНайбільше зростання показали акції компанії "Овостар" (+7,14%), найбільше падіння - акції компанії "Астарта" (-11,22%).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНаціональний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 27 вересня по 4 жовтня знизився на 3,49%, або на 13,26 пункту до 367,06 пункту.Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.На початку зазначеного періоду індекс становив 380,32 пункту, в кінці - 367,06 пункту.Найбільше зростання показали акції компанії "Овостар" (+ 7,14%), найбільше падіння - акції компанії "Астарта" (-11,22%).Як повідомляли Українськi Новини, WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 20 по 27 вересня знизився на 3,2%, або на 12,57 пункту, до 380,32 пункту.\r\n\r\n\r\n\r\nКомпанія\r\nЦіна останньої угоди, злоті, 27 вересня\r\nЦіна останньої угоди, злоті, 4 жовтя\r\nЗміна вартості %\r\n\r\n\r\n"Кернел"\r\n44,00\r\n42,90\r\n-2,50\r\n\r\n\r\n"Астарта"\r\n20,50\r\n18,20\r\n-11,22\r\n\r\n\r\nCoal Energy\r\n0,43\r\n---\r\n---\r\n\r\n\r\n"Мілкіленд"\r\n---\r\n0,36\r\n---\r\n\r\n\r\n"Агротон"\r\n2,78\r\n2,56\r\n-7,91\r\n\r\n\r\nKSG Agro\r\n1,00\r\n1,00\r\n0,00\r\n\r\n\r\nSadovaya\r\n---\r\n---\r\n---\r\n\r\n\r\n"Овостар"\r\n70,00\r\n75,00\r\n+7,14\r\n\r\n\r\nIMC\r\n15,45\r\n14,60\r\n-5,50\r\n\r\n\r\nKDM Shipping\r\n---\r\n---\r\n---\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі за тиждень подешевшали на 3,2%.