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  • Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають другий тиждень поспіль, за минулий знизилися на 13,26%
07 жовтня 2019, понеділок, 17:30 19
Економіка 2019-10-07T19:45:02+03:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають другий тиждень поспіль, за минулий знизилися

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають другий тиждень поспіль, за минулий знизилися на 13,26%

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 27 вересня по 4 жовтня знизився на 3,49%, або на 13,26 пункту до 367,06 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 380,32 пункту, в кінці - 367,06 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Овостар" (+7,14%), найбільше падіння - акції компанії "Астарта" (-11,22%).

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 27 вересня по 4 жовтня знизився на 3,49%, або на 13,26 пункту до 367,06 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 380,32 пункту, в кінці - 367,06 пункту.
Найбільше зростання показали акції компанії "Овостар" (+ 7,14%), найбільше падіння - акції компанії "Астарта" (-11,22%).
Як повідомляли Українськi Новини, WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 20 по 27 вересня знизився на 3,2%, або на 12,57 пункту, до 380,32 пункту.

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 27 вересня Ціна останньої угоди, злоті, 4 жовтя Зміна вартості %
"Кернел" 44,00 42,90 -2,50
"Астарта" 20,50 18,20 -11,22
Coal Energy 0,43 --- ---
"Мілкіленд" --- 0,36 ---
"Агротон" 2,78 2,56 -7,91
KSG Agro 1,00 1,00 0,00
Sadovaya --- --- ---
"Овостар" 70,00 75,00 +7,14
IMC 15,45 14,60 -5,50
KDM Shipping --- --- ---

Як повідомляли Українські Новини, раніше акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі за тиждень подешевшали на 3,2%.

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