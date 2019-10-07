Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають другий тиждень поспіль, за минулий знизилися на 13,26%

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають другий тиждень поспіль, за минулий знизилися

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 27 вересня по 4 жовтня знизився на 3,49%, або на 13,26 пункту до 367,06 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 380,32 пункту, в кінці - 367,06 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Овостар" (+7,14%), найбільше падіння - акції компанії "Астарта" (-11,22%).

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 27 вересня по 4 жовтня знизився на 3,49%, або на 13,26 пункту до 367,06 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 380,32 пункту, в кінці - 367,06 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Овостар" (+ 7,14%), найбільше падіння - акції компанії "Астарта" (-11,22%).

Як повідомляли Українськi Новини, WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 20 по 27 вересня знизився на 3,2%, або на 12,57 пункту, до 380,32 пункту.

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 27 вересня Ціна останньої угоди, злоті, 4 жовтя Зміна вартості % "Кернел" 44,00 42,90 -2,50 "Астарта" 20,50 18,20 -11,22 Coal Energy 0,43 --- --- "Мілкіленд" --- 0,36 --- "Агротон" 2,78 2,56 -7,91 KSG Agro 1,00 1,00 0,00 Sadovaya --- --- --- "Овостар" 70,00 75,00 +7,14 IMC 15,45 14,60 -5,50 KDM Shipping --- --- ---

Як повідомляли Українські Новини, раніше акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі за тиждень подешевшали на 3,2%.