Україна відмовилася надати політичний притулок Юрію Бологану - майору запасу Збройних сил Росії, колишньому начальнику курсу факультету іноземних мов Військового університету Міністерства оборони РФ.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.\r\nВстановлено, що Бологан народився в Молдові, а в 1993 році переїхав до Росії і поступив в Суворовське училище в Санкт-Петербурзі.\r\nПісля закінчення вищевказаного училища навчався в Московському військовому інституті, який закінчив у 2001 році з присвоєнням кваліфікації інженера по спеціальности «багатоцільові гусеничні та колісні машини» .\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПісля навчання в інституті, маючи звання лейтенанта, проходив службу в Збройних силах Російської Федерації, зокрема, у військовій частині № 25776.\r\nЗ 2013 року працював начальником курсу факультету іноземних мов у Військовому університеті, займався набором курсантів, відповідав за дисципліну і навчання.\r\n21 квітня 2016 року він звільнився за власним бажанням в званні майора і в даний час знаходиться в запасі. \r\n"За словами позивача, причиною його звільнення стало непорозуміння між ним і його військовим керівництвом у відносинах між Україною та Російською Федерацією, а саме його незгода з діями Російської Федерації на Сході України і щодо анексії Криму", - сказано в матеріалах суду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож позивач повідомив, що за тиждень-два до звільнення його викликали у військову прокуратуру Москви, де слідчий повідомив йому, що курсанти звернулися зі скаргою на його дії в якості начальника курсу.\r\nРосійські силовики пред'явили Бологану звинувачення в отриманні хабарів і перевищенні службових повноважень.\r\nУ вересні 2016 року він виїхав з Росії в Білорусь, а потім - в Україну.\r\nМосковській суд в липні 2017 року його заочно заарештував, а листопаді 2017 року він був оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Україні російський військовий влаштувався продавцем на харківському ринку "Барабашово", так як батько його колишньої дружини-українки мав цех з виробництва взуття.\r\nВ квітні 2018 року українські прикордонники затримали Бологана на україно-молдовському кордоні, коли він їздив до батьків у Молдову допомогти в прибиранні врожаю.\r\nРосійський військовий був заарештований і поміщений в СІЗО в Одесі. Росія відправила в Україну запит з проханням екстрадувати підозрюваного.\r\nПід вартою Бологан перебував до липня 2018 року, коли екс-дружина внесла за нього заставу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНа волі він звернувся в Державну міграційну службу з проханням надати йому політичний притулок і статус біженця.\r\nБологан стверджує, що займався волонтерською діяльністю і допомагав українським військовим ремонтувати техніку під час АТО.\r\nВін стверджує, що під час роботи у Військовому університеті Міноборони РФ відкрито заявляв про своє неприйняття анексії Криму, а в соцмережах одного разу написав "Слава Україні", через що зазнав цькування і переслідування з боку контррозвідки ФСБ.\r\nВ березні поточного року Міграційна служба України відмовила Бологану в наданні політпритулку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ вересні окружний суд визнав це рішення законним, зазначивши, що не надано переконливих доказів волонтерської роботи позивача, також виявлено ряд суперечностей в його показах.\r\nТак, Бологан не надав повну інформацію, в яких військових частинах ЗС РФ ніс службу, а також не зміг пояснити, чому не звертався за політпритулком в Молдові і Білорусії, коли відвідував ці країни.\r\nУкраїнські держоргани вирішили, що заяви росіянина про політичні переслідування зроблені ним з метою уникнути відповідальності за корупційні злочини.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, в квітні 2 співробітника органів внутрішніх справ Росії попросили політичного притулку в Україні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n