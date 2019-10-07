Україна відмовилася надати політичний притулок Юрію Бологану - майору запасу Збройних сил Росії, колишньому начальнику курсу факультету іноземних мов Військового університету Міністерства оборони РФ.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Встановлено, що Бологан народився в Молдові, а в 1993 році переїхав до Росії і поступив в Суворовське училище в Санкт-Петербурзі.

Після закінчення вищевказаного училища навчався в Московському військовому інституті, який закінчив у 2001 році з присвоєнням кваліфікації інженера по спеціальности «багатоцільові гусеничні та колісні машини» .

Після навчання в інституті, маючи звання лейтенанта, проходив службу в Збройних силах Російської Федерації, зокрема, у військовій частині № 25776.

З 2013 року працював начальником курсу факультету іноземних мов у Військовому університеті, займався набором курсантів, відповідав за дисципліну і навчання.

21 квітня 2016 року він звільнився за власним бажанням в званні майора і в даний час знаходиться в запасі.

"За словами позивача, причиною його звільнення стало непорозуміння між ним і його військовим керівництвом у відносинах між Україною та Російською Федерацією, а саме його незгода з діями Російської Федерації на Сході України і щодо анексії Криму", - сказано в матеріалах суду.

Також позивач повідомив, що за тиждень-два до звільнення його викликали у військову прокуратуру Москви, де слідчий повідомив йому, що курсанти звернулися зі скаргою на його дії в якості начальника курсу.

Російські силовики пред'явили Бологану звинувачення в отриманні хабарів і перевищенні службових повноважень.

У вересні 2016 року він виїхав з Росії в Білорусь, а потім - в Україну.

Московській суд в липні 2017 року його заочно заарештував, а листопаді 2017 року він був оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

В Україні російський військовий влаштувався продавцем на харківському ринку "Барабашово", так як батько його колишньої дружини-українки мав цех з виробництва взуття.

В квітні 2018 року українські прикордонники затримали Бологана на україно-молдовському кордоні, коли він їздив до батьків у Молдову допомогти в прибиранні врожаю.

Російський військовий був заарештований і поміщений в СІЗО в Одесі. Росія відправила в Україну запит з проханням екстрадувати підозрюваного.

Під вартою Бологан перебував до липня 2018 року, коли екс-дружина внесла за нього заставу.

На волі він звернувся в Державну міграційну службу з проханням надати йому політичний притулок і статус біженця.

Бологан стверджує, що займався волонтерською діяльністю і допомагав українським військовим ремонтувати техніку під час АТО.

Він стверджує, що під час роботи у Військовому університеті Міноборони РФ відкрито заявляв про своє неприйняття анексії Криму, а в соцмережах одного разу написав "Слава Україні", через що зазнав цькування і переслідування з боку контррозвідки ФСБ.

В березні поточного року Міграційна служба України відмовила Бологану в наданні політпритулку.

В вересні окружний суд визнав це рішення законним, зазначивши, що не надано переконливих доказів волонтерської роботи позивача, також виявлено ряд суперечностей в його показах.

Так, Бологан не надав повну інформацію, в яких військових частинах ЗС РФ ніс службу, а також не зміг пояснити, чому не звертався за політпритулком в Молдові і Білорусії, коли відвідував ці країни.

Українські держоргани вирішили, що заяви росіянина про політичні переслідування зроблені ним з метою уникнути відповідальності за корупційні злочини.

Як повідомляли Українськi Новини, в квітні 2 співробітника органів внутрішніх справ Росії попросили політичного притулку в Україні.