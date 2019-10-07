Петра Ющенка звинувачують у плагіаті дисертації

Брата екс-президента України Віктора Ющенка звинувачують у плагіаті докторської дисертації, яку він нещодавно захистив. Про це йдеться у відгуку на дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на науковому історичному порталі Historians.in.ua.

"Велике місце в дисертації займають уривки з текстів інших дослідників, переписані сюди абзацами а то і по кілька абзаців відразу, без взяття цих тестів в лапки, але часто з посиланням після абзацу або декількох абзаців тексту на автора, звідки цей текст переписано, або і без всякої вказівки імені автора. І так йдуть абзац за абзацом, один списаний у одного слово в слово, іноді з незначними редагування або в тексті П. А. Ющенко переставлені два абзаци, взяті у когось, в зворотному порядку, може бути вставлена якась сентенція. А далі йде абзац тексту вже іншого дослідника, знову ж таки не взято в лапки, але з зазначенням автора. З таких "нарізок" і компонується "авторський текст" дисертації", - йдеться в матеріалі.

Також був опублікований список авторів та наукових робіт, звідки Петро Ющенко брав ті чи інші фрагменти тексту.

Скріншот: historiаns.in.іа

Наголошується, що запозичення у цих авторів для наочності довелося виділити в окрему таблицю, в яку увійшли далеко не всі випадки академічного плагіату, який є в дисертації, оскільки він в ній присутній у великій кількості.

"У дисертаційній роботі спостерігається таке явище, як зловживання цитатами, навіть якщо їх оформили майже коректно, тобто на початку тексту вказали, кому належить, а в кінці було зроблено посилання на автора, але, як правило, сам текст теж не виділено лапками. Кількість таких цитат теж значна, а на окремих сторінках вона значно перевищує кількість авторського тексту, окремі цитати настільки великі, що займають по дві сторінки або навіть більше, виступаючи яскравою ознакою несамостійності дослідження. У той же час, завдяки цитатам і переказам текстів інших осіб автор натягує собі необхідний обсяг дисертації", - додали автори статті.

Як повідомляли Українські Новини, в кандидатській дисертації Яценюка знайшли 70 сторінок плагіату.

А докторська дисертація Катерини Кириленко на 30% складається з плагіату.