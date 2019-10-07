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07 жовтня 2019, понеділок, 15:01 24
Силові структури 2019-10-07T17:15:04+03:00
Українські Новини
Під Одесою горіла яхта депутата

Під Одесою горіла яхта депутата

Горіла яхта Всеволода Шаевского. Фото: Facebook/Марія Творон
Горіла яхта Всеволода Шаевского. Фото: Facebook/Марія Творон

6 жовтня близько 23:13 надійшло повідомлення про загоряння Яхти в с. Бурлача Балка (Одеська область). Пізніше з'ясувалося, що це була яхта депутата Таїровскої об'єднаної територіальної громади Всеволода Шаєвського. Про це повідомляє Марія Творон в Facebook.

ДСНС повідомляє, що в неділю ввечері на причалі в с. Бурлача Балка горів приватний вітрильний човен, але власника не називає.

Повідомлення про займання яхти на службу порятунку надійшло 6 жовтня о 23:13. Вже в 23:56 вогонь на площі 30 кв. м ліквідували. Загиблих і постраждалих немає. Причину пожежі та збитки встановлюють.

Проте Марія Творон виклала в Facebook фото пожежі і написала, що це яхта депутата Шаєвського.

"Після сьогоднішнього (недільного – ред.) зібрання на Сухому Лимані згоріла яхта депутата Таїровської ОТГ Шаєвського В. М.".


Як повідомляли Українські Новини, у прокурора Запорізької області Романова в декларації вказана яхта і мільйон гривень.

Також стало відомо, що депутат-ляшковець Скуратівський приховав яхт-клуб і яхту, записавши їх на помічників.

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