підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
ONLINE
7.10.19 15:00 Пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА

  • Новини
  • Наука
  • Космос
  • У центрі Чумацького Шляху 3,5 млн років тому стався спалах руйнівної енергії
07 жовтня 2019, понеділок, 13:44 10
Космос 2019-10-07T14:30:02+03:00
Українські Новини
У центрі Чумацького Шляху 3,5 млн років тому стався спалах руйнівної енергії

У центрі Чумацького Шляху 3,5 млн років тому стався спалах руйнівної енергії

Чумацький Шлях. Фото: pixabay
Чумацький Шлях. Фото: pixabay

Астрономи заявили, що спалах руйнівної енергії прорвався в нашу галактику Чумацький Шлях близько 3,5 млн років тому. Про це повідомляє "BBC Україна"

Вони стверджують, що так званий спалах Сіфтера почався біля супермасивної чорної діри в центрі галактики. Її вплив було відчутно на відстані 200 000 світлових років.

Відкриття того, що центр Чумацького Шляху був більш динамічним, ніж вважалося раніше, може призвести до повного переосмислення його еволюції.

"Ці результати кардинально змінюють наше розуміння Чумацького Шляху", - говорить співавтор дослідження Магма Гуглієлмо з університету Сіднея. "Ми завжди думали про нашу галактику як про неактивну, не з таким яскравим центром", - додала вона.

Спалах створив два величезних "іонізаційних конуси", що прорізалися Чумацьким Шляхом. Команда, яку очолив професор Джосс Бленд-Гавторн з Австралії, використовувала дані, зібрані космічним телескопом Хаббл, щоб розрахувати, коли відбувся масовий вибух високоенергетичного випромінювання.


Як повідомляли Українські Новини, гігантська чорна діра в галактиці Чумацький Шлях почала пожирати все навколо себе.

Також стало відомо, що Чумацький шлях пережив злиття з іншою галактикою.

Крім того, астрономи виявили злиття з 14 галактик.

Більше новин про: Галактика Космос Чумацький Шлях Спалах

Архів
Новини
Бойовики збирають конфіденційну інформацію про жителів "ДНР" і "ЛНР" під виглядом перепису населення", - розвідка 14:28
Звільнених моряків з сім'ями запросила на відпочинок одна з країн ЄС 14:23
Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення 14:02
Прийнятність "формули Штайнмайєра" залежить від редакції двох законів про Донбас, - Пристайко 14:00
Керівництво Укрдержфонду фермерів підозрюють в організації корупційної схеми 13:58
більше новин
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення 14:02
Міністр юстиції упевнений в законності і правильності мирової угоди з "Філіп Морріс" 11:18
Імпорт електроенергії з Росії вигідний окремим підприємствам, - ЗМІ 12:23
Робітники Миколаївського порту поскаржились Зеленському на "Укрзалізницю" 13:00 Документ
більше новин
Уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського 21:57
ДБР просить суд взяти під варту Пашинського 11:55
Ігор Клименко. Фото: Нацполиция
Новий голова Нацполіції виступає за легалізацію проституції 10:17
У Мар'їнці в багатоповерхівці прогримів вибух, загинули двоє осіб 11:08
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok