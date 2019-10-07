У центрі Чумацького Шляху 3,5 млн років тому стався спалах руйнівної енергії

Астрономи заявили, що спалах руйнівної енергії прорвався в нашу галактику Чумацький Шлях близько 3,5 млн років тому. Про це повідомляє "BBC Україна"

Вони стверджують, що так званий спалах Сіфтера почався біля супермасивної чорної діри в центрі галактики. Її вплив було відчутно на відстані 200 000 світлових років.

Відкриття того, що центр Чумацького Шляху був більш динамічним, ніж вважалося раніше, може призвести до повного переосмислення його еволюції.

"Ці результати кардинально змінюють наше розуміння Чумацького Шляху", - говорить співавтор дослідження Магма Гуглієлмо з університету Сіднея. "Ми завжди думали про нашу галактику як про неактивну, не з таким яскравим центром", - додала вона.

Спалах створив два величезних "іонізаційних конуси", що прорізалися Чумацьким Шляхом. Команда, яку очолив професор Джосс Бленд-Гавторн з Австралії, використовувала дані, зібрані космічним телескопом Хаббл, щоб розрахувати, коли відбувся масовий вибух високоенергетичного випромінювання.



Як повідомляли Українські Новини, гігантська чорна діра в галактиці Чумацький Шлях почала пожирати все навколо себе.



Також стало відомо, що Чумацький шлях пережив злиття з іншою галактикою.



Крім того, астрономи виявили злиття з 14 галактик.