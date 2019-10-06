Фото дня: по всій Україні і за кордоном пройшли мітинги "Ні капітуляції"

Близько 10 тис. людей протестують на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра". Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nВсеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності. Також мітинги "Ні капітуляції" пройшли по всій Україні - в Києві, Полтаві, Одесі, Львові, Вінниці, Мелітополі і навіть за кордоном - у Празі.\r\nУчасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайєра і проти Президента Володимира Зеленського.\r\nМітинг "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві. Фото: facebook.com\/babaandkit\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМітинг "Ні капітуляції" в Одесі. Фото: dumskaya.net\r\nНа площі героїв Небесної Сотні у Вінниці також пройшло віче. Фото: focus.ua \r\nВ Мелітополі також зібралися люди на акцію протесту. Фото: focus.ua\r\nМітинг "Ні капітуляції" у Полтаві. Фото: @WildAstronaut\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМітинг "Ні капітуляції" у Станиці Луганській. Фото: @herooftheday10 \r\nПротестувальники тримають плакати з вимогами "Ні капітуляції", "ЗЕмократуру геть", "Слуга виходь - народ прийшов" та інші.\r\nБлизько 1 тис. людей протестують станом на 13:00 на пр. Свободи у Львові проти узгодження Україною "формули Штайнмайера".\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВіче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00.\r\nУчасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайера".\r\nТакож вони скандують «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Ні капітуляції!».\r\nПротестувальники тримають плакати з вимогами "Ні капітуляції", "Ні відведенню військ", "Вибори після відновлення контролю".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ мітингу беруть участь депутати від партій «Європейська солідарність», «Голос» і активісти "Національного корпусу", "Національної дружини", "Правого сектора".\r\nПравопорушень не було помічено.\r\nМітинг "Ні капітуляції" у Львові. Фото: Захід.немає\r\nМітинг "Ні капітуляції" в Празі. Фото: dsnews.ua\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, всеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності.\r\nУчасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайєра і проти Президента Володимира Зеленського.\r\n1 жовтня Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайєра".