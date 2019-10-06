Фото дня: по всій Україні і за кордоном пройшли мітинги "Ні капітуляції"

Мітинг "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві. Фото: facebook.com/babaandkit

Мітинг "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві. Фото: facebook.com/babaandkit

Близько 10 тис. людей протестують на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра". Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Всеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності. Також мітинги "Ні капітуляції" пройшли по всій Україні - в Києві, Полтаві, Одесі, Львові, Вінниці, Мелітополі і навіть за кордоном - у Празі.

Учасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайєра і проти Президента Володимира Зеленського.

Мітинг "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві. Фото: facebook.com/babaandkit

Мітинг "Ні капітуляції" в Одесі. Фото: dumskaya.net

На площі героїв Небесної Сотні у Вінниці також пройшло віче. Фото: focus.ua

В Мелітополі також зібралися люди на акцію протесту. Фото: focus.ua

Мітинг "Ні капітуляції" у Полтаві. Фото: @WildAstronaut

Мітинг "Ні капітуляції" у Станиці Луганській. Фото: @herooftheday10

Протестувальники тримають плакати з вимогами "Ні капітуляції", "ЗЕмократуру геть", "Слуга виходь - народ прийшов" та інші.

Близько 1 тис. людей протестують станом на 13:00 на пр. Свободи у Львові проти узгодження Україною "формули Штайнмайера".

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00.

Учасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайера".

Також вони скандують «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Ні капітуляції!».

Протестувальники тримають плакати з вимогами "Ні капітуляції", "Ні відведенню військ", "Вибори після відновлення контролю".

У мітингу беруть участь депутати від партій «Європейська солідарність», «Голос» і активісти "Національного корпусу", "Національної дружини", "Правого сектора".

Правопорушень не було помічено.

Мітинг "Ні капітуляції" у Львові. Фото: Захід.немає

Мітинг "Ні капітуляції" в Празі. Фото: dsnews.ua

Як повідомляли Українські Новини, всеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності.

Учасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайєра і проти Президента Володимира Зеленського.

1 жовтня Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайєра".