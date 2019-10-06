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06 жовтня 2019, неділя, 14:24 29
Події 2019-10-06T18:45:01+03:00
Українські Новини
На Закарпатті чоловік на полювання випадково застрелив товариша

На Закарпатті чоловік на полювання випадково застрелив товариша

У суботу, 5 жовтня, під час полювання в урочищі "Бараки" в смт Жденієво чоловік випадково застрелив свого товариша. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передає прес-служба поліції Закарпатської області.

Про інцидент правоохоронцям розповів 46-річний житель смт Жденієво. За його словами, під час полювання, пострілами з мисливської рушниці, він влучив у свого товариша.

Поліцейські з'ясували, що пригода сталася вранці після 7 годин в урочищі "Бараки", куди чоловіки пішли за грибами і на полювання.

"Полюючи на козулю, 46-річний ждениевец здійснив один постріл, однак на лінії вогню раптово опинився його товариш. Від отриманих травм потерпілий помер по дорозі в лікарню в кареті швидкої допомоги", - уточнили поліцейські.

З місця події вилучили зареєстровану мисливську рушницю. За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство, вчинене через необережність).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження свободи на термін від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Слідство по справі триває.

Як повідомляли "Українські Новини", у Харківській області на полюванні чоловік застрелив знайомого, переплутавши його з зайцем.

Раніше у Дніпропетровській області під час полювання тесть випадково підстрелив зятя.

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