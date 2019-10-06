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06 жовтня 2019, неділя, 15:46 45
Політика 2019-10-06T17:35:47+03:00
Українські Новини
На віче проти "формули Штайнмайєра" порушень не було

На віче проти "формули Штайнмайєра" порушень не було

Нацполіція не зафіксувала порушення під час протесту на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною так званої "формули Штайнмаєра".

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіціі в Києві, передають Українські Новини.

Згідно з ним, на службу заступили 300 поліцейських, у тому числі співробітники поліції діалогу та військовослужбовці Національної гвардії.

За даними правоохоронців, на Майдані перебуває близько 10 тис. людей.

Порушень не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, всеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності.

Учасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмаєра і проти Президента Володимира Зеленського.

1 жовтня Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмаєра".

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