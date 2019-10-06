На віче проти "формули Штайнмайєра" порушень не було

Нацполіція не зафіксувала порушення під час протесту на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною так званої "формули Штайнмаєра".\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіціі в Києві, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, на службу заступили 300 поліцейських, у тому числі співробітники поліції діалогу та військовослужбовці Національної гвардії.\r\nЗа даними правоохоронців, на Майдані перебуває близько 10 тис. людей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПорушень не зафіксовано.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, всеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності.\r\nУчасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмаєра і проти Президента Володимира Зеленського.\r\n1 жовтня Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмаєра".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n