На Майдані Незалежності закінчилася акція противників "формули Штайнмаєра"

Противники узгодження Україною "формули Штайнмаєра" завершили протест на Майдані Незалежності в Києві.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nУ всеукраїнському віче "Зупинимо капітуляцію" брали участь більше 10 тис. чоловік.\r\nВіче тривало понад 3 години.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУчасники продовжили протест на вул. Банковій біля Офісу Президента.\r\nБлизько 14:30 до акції приєднався колишній Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною.\r\nЗвучали заклики до проведення мітингів біля Верховної Ради "коли це буде потрібно" - тобто при "підписання капітуляції України, амністію бойовикам, проведення виборів на Донбасі і надання територіям особливого статусу".\r\nНа сцені виступали депутати від партій "Європейська солідарність", "Голос", "Самопоміч", активісти "Національного корпусу", "Національної дружини", "Правого сектора".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nзокрема, брала участь депутат від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич.\r\nПравопорушень не було помічено.\r\nПорядок охороняють співробітники поліції діалогу і Національної гвардії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, всеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУчасники мітингу сканували слогани проти "формули Штайнмаєра і проти Президента Володимира Зеленського.\r\nПротестувальники тримали плакати з вимогами "Ні капітуляції", "ЗЕмократуру геть", "Слуга виходь - народ прийшов" та інші.