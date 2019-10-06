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06 жовтня 2019, неділя, 13:52 7
Життя 2019-10-06T14:06:13+03:00
Українські Новини
Завтра в Україну прийдуть заморозки до -5, дощі та мокрий сніг

Завтра в Україну прийдуть заморозки до -5, дощі та мокрий сніг

Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

7 жовтня в Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі 0...-2 градусів, удень +7...+9 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі 0...-5 градусів, удень +5...+11 градусів, на Закарпатті +9...+14 градусів.

В Карпатах дощ та мокрий сніг, температура вночі 0...-5 градусів, удень +1...+4 градуси.

У Моршині без істотних опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +6...+8 градусів.

У Трускавці без істотних опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +7...+9 градусів.

У Сваляві без істотних опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +10...+12 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0...-5 градусів, удень +4...+11 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі заморозки в повітрі 0...-5 градусів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0...-5 градусів, удень +4...+11 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 градусів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +1...+7 градусів, вдень +9...+14 градусів, у Харківській області +6...+11 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вранці і вдень дощ, вночі заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 градусів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +1...+7 градусів, вдень +9...+15 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вранці і вдень дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Ялті вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощ. Температура вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про подальше похолодання.

Також Гідрометцентр прогнозував, що в неділю в Україні різко похолодає.

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