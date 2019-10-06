Зеленський привітав вчителів з професійним святом

У День вчителя, 6 жовтня, Президент Володимир Зеленський привітав усіх педагогів з професійним святом. Привітання глава держави розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"Вітаю всіх педагогів України з Днем Вчителя! Я свідомо пишу "Вчитель" з великої літери – в знак безмежної поваги до вашої праці. Кожен день ви даруєте своїм учням найцінніший скарб – знання! Щодня сієте в свідомості вихованців зернятка людяності, ввічливості, доброти і мудрості. Плоди цієї копіткої роботи не з'являться швидко, для цього потрібні роки. Тому кожен день ви наполегливо і самовіддано, не заради нагород чи слави робите свою складну справу", - написав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що на працівників дитячих садків, шкіл, ліцеїв і гімназій, установ професійно-технічної та вищої освіти покладена відповідальна місія – виховання нових поколінь.

"Саме тому ваша професія має стати для держави стратегічною. І кожен з вас повинен відчути це не тільки на словах", - додав Президент.

З нагоди свята глава держави побажав педагогам міцного здоров'я, натхнення та учнів, якими вони будуть пишатися.

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