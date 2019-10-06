У Мар'їнці в багатоповерхівці прогримів вибух, загинули двоє осіб

Вчора, 5 жовтня, в багатоквартирному будинку в Мар'їнці Донецької області через вибух смертельні травми отримали чоловік і жінка. Про це повідомляє прес-служба поліції області.\r\nТак, повідомляється, що трагедія сталася вдень, повідомлення про подію надійшло в поліцію від місцевих жителів.\r\nНа місці працювали поліцейські, ДСНС, вибухотехніки та криміналістична лабораторія. Причина вибуху встановлюється.\r\nУ квартирі, де стався вибух, виявлені тіла двох загиблих - жінки і чоловіки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож на місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та інші екстрені служби.\r\nЗараз встановлюють причини вибуху та обставини загибелі людей.\r\nВирішується питання про відкриття кримінального провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 26 серпня під Києвом у місті Бориспіль в житловому будинку прогримів вибух. Виявилося, що вибухнула газова плита. У результаті госпіталізували чоловіка — господаря квартири з численними опіками.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше в одній з київських квартир прогримів вибух, є загиблі.