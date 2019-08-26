В Борисполе в жилом доме взорвался газ

В понедельник, 26 августа, под Киевом в городе Борисполь в жилом доме прогремел взрыв. На место оперативно выехали спецслужбы. Оказалось, что взорвалась газовая плита. В результате случившегося госпитализировали мужчину — хозяина квартиры с многочисленными ожогами. К правоохранителям обратилась 43-летняя местная жительница. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на сообщения пресс-службы полиции Киевской области.

По телефону она сообщила, что взорвался газ. На месте правоохранители выяснили, что в доме взорвалась газовая плита. К счастью, обошлось без смертельных жертв, только пострадал хозяин квартиры 1937 года рождения. Его с многочисленными ожогами мужчину доставили в местную больницу. Хозяева других квартир и их жилплощадь не пострадали.

Ранее в Киеве на Тургеневской прогремел взрыв, разрушены три гаража и повреждена газовая труба.

Кроме того, 15 мая в одной из киевских квартир прогремел взрыв, есть погибшие.