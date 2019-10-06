День вчителя-2019: кращі листівки для привітання викладачів

6 жовтня в Україні відзначається День вчителя, якому Google присвятив святковий дудл. Українські Новини зібрали листівки, якими можна привітати улюблених педагогів у свято.\r\nЦього року День вчителя припадає на 6 жовтня, оскільки відзначається кожну першу неділю жовтня.\r\nФото: bonnycards.ru\r\nФото: bonnycards.ru\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nФото: art-shop.сом.іа\r\n\r\n\r\nФото: listivki.olkоl.сом\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n \r\nФото: vsezdorovo.сом\r\nФото: pryvitannya.сом\r\nФото: pryvitannya.сом\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nФото: сards.tochka.nеt\r\nТак, у День вчителя учні намагаються привітати своїх викладачів, зробити їм приємні сюрпризи. \r\nТакож майже у всіх школах в цей день є традиція, яка подобається і школярам і педагогам - День самоврядування. Такий день дозволяється влаштовувати раз на рік. На честь свята учні, знімаючи з вчителів їх обов'язки, виконують роботу викладачів самі, даючи їм відпочити. А саме - старшокласники, як правило, проводять уроки у молодших хлопців. Також серед учнів обирається директор, який стежить за дисципліною.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, найкращим педагогом України-2018 став вчитель інформатики із Запоріжжя.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n