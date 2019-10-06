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  • День вчителя-2019: кращі листівки для привітання викладачів
06 жовтня 2019, неділя, 09:00 8
Життя 2019-10-06T09:17:18+03:00
Українські Новини
День вчителя-2019: кращі листівки для привітання викладачів

День вчителя-2019: кращі листівки для привітання викладачів

День учителя. Фото: pixabay.com
День учителя. Фото: pixabay.com

6 жовтня в Україні відзначається День вчителя, якому Google присвятив святковий дудл. Українські Новини зібрали листівки, якими можна привітати улюблених педагогів у свято.

Цього року День вчителя припадає на 6 жовтня, оскільки відзначається кожну першу неділю жовтня.

Фото: bonnycards.ruФото: bonnycards.ru

Фото: bonnycards.ruФото: bonnycards.ru

Фото: art-shop.сом.іаФото: art-shop.сом.іа

Фото: listivki.olkоl.сомФото: listivki.olkоl.сом

 

Фото: vsezdorovo.сомФото: vsezdorovo.сом

Фото: pryvitannya.сомФото: pryvitannya.сом

Фото: pryvitannya.сомФото: pryvitannya.сом

Фото: сards.tochka.nеtФото: сards.tochka.nеt

Так, у День вчителя учні намагаються привітати своїх викладачів, зробити їм приємні сюрпризи.

Також майже у всіх школах в цей день є традиція, яка подобається і школярам і педагогам - День самоврядування. Такий день дозволяється влаштовувати раз на рік. На честь свята учні, знімаючи з вчителів їх обов'язки, виконують роботу викладачів самі, даючи їм відпочити. А саме - старшокласники, як правило, проводять уроки у молодших хлопців. Також серед учнів обирається директор, який стежить за дисципліною.

Як повідомляли Українські Новини, найкращим педагогом України-2018 став вчитель інформатики із Запоріжжя.

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