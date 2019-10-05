1 людина загинула і 12 госпіталізовано через зіткнення маршрутки та вантажівки у Львівській області

1 людина загинула і 12 були госпіталізовані через зіткнення маршрутного автобуса №140 та вантажівки між селами Зимова Вода і Конопница на автодорозі "Львів - Шегині" у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Біля Львова вантажівка зіткнулася з маршруткою, є постраждалі", - йдеться в ньому.

Поліцейські попередньо встановили, що відбулося зіткнення автомобіля МАЗ з маршрутним автобусом БАЗ.

Загинув один з пасажирів автобуса, ще 12 людей доставлені в лікарні Львова.

Поліцейські встановлюють обставини і особистості всіх учасників ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, раніше 10 осіб були госпіталізовані через зіткнення маршрутки з вантажівкою в Моршині Львівської області.