1 людина загинула і 12 госпіталізовано через зіткнення маршрутки та вантажівки у Львівській області

1 людина загинула і 12 були госпіталізовані через зіткнення маршрутного автобуса №140 та вантажівки між селами Зимова Вода і Конопница на автодорозі "Львів - Шегині" у Львівській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\n"Біля Львова вантажівка зіткнулася з маршруткою, є постраждалі", - йдеться в ньому.\r\nПоліцейські попередньо встановили, що відбулося зіткнення автомобіля МАЗ з маршрутним автобусом БАЗ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗагинув один з пасажирів автобуса, ще 12 людей доставлені в лікарні Львова.\r\nПоліцейські встановлюють обставини і особистості всіх учасників ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше 10 осіб були госпіталізовані через зіткнення маршрутки з вантажівкою в Моршині Львівської області.