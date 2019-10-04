10 человек травмированы из-за столкновения маршрутки и грузовика во Львовской области

10 человек травмированы из-за столкновения маршрутного автобуса N140 и грузовика между селами Зимняя Вода и Конопница на автодороге "Львов - Шегини" во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"Вблизи Львова грузовик столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие", - говорится в нем.

Полицейские предварительно установили, что произошло столкновение автомобиля МАЗ с маршрутным автобусом БАЗ.

По состоянию на 18:00 медики оказывают помощь десяти лицам.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранители.

Полицейские устанавливают обстоятельства и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, ранее 10 человек были госпитализированы из-за столкновения маршрутки с грузовым автомобилем в Моршине Львовской области.