10 человек травмированы из-за столкновения маршрутки и грузовика во Львовской области

10 человек травмированы из-за столкновения маршрутного автобуса N140 и грузовика между селами Зимняя Вода и Конопница на автодороге "Львов - Шегини" во Львовской области.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.\r\n"Вблизи Львова грузовик столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие", - говорится в нем.\r\nПолицейские предварительно установили, что произошло столкновение автомобиля МАЗ с маршрутным автобусом БАЗ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо состоянию на 18:00 медики оказывают помощь десяти лицам.\r\nНа данный момент на месте происшествия работают правоохранители.\r\nПолицейские устанавливают обстоятельства и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее 10 человек были госпитализированы из-за столкновения маршрутки с грузовым автомобилем в Моршине Львовской области.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n