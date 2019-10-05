На Закарпатті масово фальсифікували побутову хімію: кіберполіція "накрила" цех

Кіберполіція вилучила 100 тонн фальсифікованої побутової хімії на Закарпатті. Про це сказано в повідомленні прес-служби кіберполіції, передають Українські Новини.

"Мережа підприємств виробляла фальсифікат у промислових масштабах. Основним каналом збуту були власні інтернет-магазини і різні інтернет майданчики з продажу товарів. Щомісячний дохід одного з таких підприємств досягав півмільйона гривень", - сказано в ньому. Правоохоронці встановили, що до діяльності було залучено велику групу осіб на чолі з 2 організаторами - жителями Ужгорода.

Кримінальне провадження, в рамках якого відбувалося розслідування, було розпочато за ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу. Кіберполіція встановила, що підозрювані організували схему перевезення концентрату прального порошку і мийних засобів. Надалі вони у промислових масштабах із концентрату виготовляли різноманітну побутову хімію і збували виготовлений товар в Україні, Угорщині, Словаччині та Румунії.

Цехи з виробництва фальсифікованої продукції розміщувалися в Закарпатській області. Щомісяця підприємство виробляло 60 тонн фальсифікованої продукції, яку збували під виглядом відомих торгових марок. При цьому підозрювані позиціонували себе як офіційні оптові представники всесвітньо відомої торгової марки.

За місцем проживання фігурантів справи, місцями розташування складських приміщень та цехів із виробництва фальсифікату правоохоронці провели обшуки.

Під час обшуків було виявлено велику кількість сировини, готової продукції та обладнання (виробничі лінії) для виготовлення фальсифікату. Крім того, було вилучено комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію. Опис майна тривав 2 доби. Правоохоронці вилучили майже 100 тонн готового до збуту фальсифікату. Встановлені всі учасники групи, в тому числі організатори. На сьогодні вирішується питання про оголошення їм підозри. Досудове розслідування за цим фактом триває.

Фальсифікат. Фото: Кіберполіція

Як повідомляли Українські Новини, Кіберполіція викрила 5 шахраїв, які обікрали понад 150 українців та іноземців на 9 млн гривень на фіктивних фінансових торгах в Запоріжжі.