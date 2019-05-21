Мошенники обокрали украинцев и иностранцев на 9 млн гривен в Запорожье, - киберполиция

Киберполиция разоблачила 5 мошенников, обокравших более 150 украинцев и иностранцев на 9 млн гривен на фиктивных финансовых торгах в Запорожье.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Киберполиции, передают Українські Новини.\r\nСогласно сообщению, работники Приднепровского управления киберполиции на территории города Запорожье обнаружили группу лиц из 5 человек, которые в сети привлекали граждан к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международной арене.\r\nПо данным киберполиции, данная трейдерская деятельность принесла злоумышленникам более 9 млн гривен.\r\nОтмечается, что во время обысков работниками киберполиции совместно со следователями Днепровского отдела полиции были изъяты ноутбуки и компьютеры, которые использовались мошенниками для администрирования мошеннических веб-ресурсов, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.\r\nКроме того, в офисе мошенников полицейские обнаружили копии паспортов пострадавших.\r\nПри этом, согласно сообщению, только за последние 2 недели злоумышленниками было привлечено к участию в "торгах" до 15 человек, которые инвестировали около 10 тыс. долларов.\r\nПо данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного Кодекса (мошенничество).\r\nЗлоумышленникам грозит до 8 лет заключения.\r\nМошенники. Фото: Киберполиция\r\nКак сообщали Українські Новини, мужчина украл 2,2 млн гривен благотворительных средств в Кировоградской области.\r\nРанее мошенники обокрали украинцев на 10 млн гривен при продаже автомобилей.\r\nДо этого хакеры взломали сеть дипкоммуникаций Евросоюза и три года похищали информацию