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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 16:20 279
Общество 2019-05-22T12:00:08+03:00
Українські Новини
Мошенники обокрали украинцев и иностранцев на 9 млн гривен в Запорожье, - киберполиция

Мошенники обокрали украинцев и иностранцев на 9 млн гривен в Запорожье, - киберполиция

Мошенники. Фото: Киберполиция
Мошенники. Фото: Киберполиция

Киберполиция разоблачила 5 мошенников, обокравших более 150 украинцев и иностранцев на 9 млн гривен на фиктивных финансовых торгах в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киберполиции, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, работники Приднепровского управления киберполиции на территории города Запорожье обнаружили группу лиц из 5 человек, которые в сети привлекали граждан к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международной арене.

По данным киберполиции, данная трейдерская деятельность принесла злоумышленникам более 9 млн гривен.

Отмечается, что во время обысков работниками киберполиции совместно со следователями Днепровского отдела полиции были изъяты ноутбуки и компьютеры, которые использовались мошенниками для администрирования мошеннических веб-ресурсов, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Кроме того, в офисе мошенников полицейские обнаружили копии паспортов пострадавших.

При этом, согласно сообщению, только за последние 2 недели злоумышленниками было привлечено к участию в "торгах" до 15 человек, которые инвестировали около 10 тыс. долларов.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного Кодекса (мошенничество).

Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Мошенники. Фото: КиберполицияМошенники. Фото: Киберполиция

Как сообщали Українські Новини, мужчина украл 2,2 млн гривен благотворительных средств в Кировоградской области.

Ранее мошенники обокрали украинцев на 10 млн гривен при продаже автомобилей.

До этого хакеры взломали сеть дипкоммуникаций Евросоюза и три года похищали информацию

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