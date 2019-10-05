У Києві вночі палахкотів житловий будинок: пожежа була підвищеної складності

У ніч на 5 жовтня у Святошинському районі Києва в одному з житлових будинків виникла пожежа. Вогонь досить швидко поширився, тому йому присвоїли підвищений рівень небезпеки. На місце оперативно прибули рятувальники.

Вогонь спалахнув на даху триповерхового будинку близько опівночі. Про це з місця повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, вогонь спалахнув на даху триповерхової будівлі на вулиці Кричевського, 20. Досить швидко пожежа поширилася, досягнувши площі 200 квадратних метрів, а ще через 10-20 хвилин вогонь поширився на 300 квадратів і навіть став «чіпляти» третій поверх.

На щастя, в результаті спалахнула пожежі ніхто не постраждав, а близько 00:40 пожежникам вдалося локалізувати вогонь. Участь у ліквідації пожежі брали близько десятка пожежних машин та 40 чоловік особового складу. Також на місці працювали поліцейські, які проводили опитування мешканців будинку.

Як відомо, раніше чоловік спалив будинок колишньої дружини і зібрався бігти на Донбас.