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03 октября 2019, четверг, 20:56 179
Силовые структуры 2019-10-03T21:01:31+03:00
Українські Новини
Одесский Отелло: Мужчина сжег дом бывшей жены и собрался бежать на Донбасс

Одесский Отелло: Мужчина сжег дом бывшей жены и собрался бежать на Донбасс

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве жительницы Суворовского района Одессы, который поджег ее дом из-за отказа возобновлять отношения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одессе.

Во время ликвидации пожара, охватившего 15 кв. м. здания, в помещении была обнаружена 43-летняя хозяйка без признаков жизни. По предварительным выводам экспертов, женщина отравилась продуктами горения.

Подозреваемого в совершении этого преступления - 45-летнего одессита, с которым потерпевшая ранее находилась в гражданском браке, патрульные по горячим следам задержали на железнодорожном вокзале, где он с вещами и билетом собирался садиться на поезд.

Подозреваемый признался, что после развода долгое время всевозможными способами пытался вернуть женщину. Когда все попытки оказались тщетными, - поджег ее дом. По словам мужчины, после совершенного он планировал сбежать на Донбасс.

По указанным фактам возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 ч. 1 и 194 ч. 2. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Решение о привлечении его к ответственности за поджог дома будет решаться после получения результатов пожарно-технической экспертизы.

Как сообщали Українські Новини, полсотни детей отравились в школьной столовой в Одессе, а ранее гражданина Финляндии друзья сбросили с балкона из-за ссоры.

Напомним, 18 августа объявлено днем траура из-за пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе.

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