Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве жительницы Суворовского района Одессы, который поджег ее дом из-за отказа возобновлять отношения.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одессе.\r\nВо время ликвидации пожара, охватившего 15 кв. м. здания, в помещении была обнаружена 43-летняя хозяйка без признаков жизни. По предварительным выводам экспертов, женщина отравилась продуктами горения.\r\nПодозреваемого в совершении этого преступления - 45-летнего одессита, с которым потерпевшая ранее находилась в гражданском браке, патрульные по горячим следам задержали на железнодорожном вокзале, где он с вещами и билетом собирался садиться на поезд.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПодозреваемый признался, что после развода долгое время всевозможными способами пытался вернуть женщину. Когда все попытки оказались тщетными, - поджег ее дом. По словам мужчины, после совершенного он планировал сбежать на Донбасс.\r\nПо указанным фактам возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 ч. 1 и 194 ч. 2. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Решение о привлечении его к ответственности за поджог дома будет решаться после получения результатов пожарно-технической экспертизы.\r\nКак сообщали Українські Новини, полсотни детей отравились в школьной столовой в Одессе, а ранее гражданина Финляндии друзья сбросили с балкона из-за ссоры.\r\nНапомним, 18 августа объявлено днем траура из-за пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n