Екс-першого заступника голови Нацполіції Аброськіна призначили ректором Одеського університету внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ призначило колишнього першого заступника голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.



Зазначено, що Аброськін був призначений ректором Одеського університету внутрішніх справ указом МВС №952.



"На вас покладається дуже велика відповідальність, так як від вас залежить, з ким ми будемо працювати і хто буде виконувати ті завдання, які стоять перед Міністерством внутрішніх справ та підрозділами Національної поліції України", - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.



Як повідомляли Українські Новини, 11 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв, який згодом подав у відставку, звільнив свого першого заступника В'ячеслава Аброськіна.



Також у вересні стало відомо, що Аброськін мав намір балотуватися на пост мера Маріуполя.



У листопаді 2017 року, В'ячеслав Аброськін був призначений начальником Головного управління Національної поліції у Донецькій області.