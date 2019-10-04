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  • Екс-першого заступника голови Нацполіції Аброськіна призначили ректором Одеського університету внутрішніх справ
04 жовтня 2019, пʼятниця, 23:58 3
Політика 2019-10-04T23:59:50+03:00
Українські Новини
Екс-першого заступника голови Нацполіції Аброськіна призначили ректором Одеського університету внутрішніх спра

Екс-першого заступника голови Нацполіції Аброськіна призначили ректором Одеського університету внутрішніх справ

В'ячеслав Аброськін. Фото: facebook.com/arsen.avakov
В'ячеслав Аброськін. Фото: facebook.com/arsen.avakov

Міністерство внутрішніх справ призначило колишнього першого заступника голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.

Зазначено, що Аброськін був призначений ректором Одеського університету внутрішніх справ указом МВС №952.

"На вас покладається дуже велика відповідальність, так як від вас залежить, з ким ми будемо працювати і хто буде виконувати ті завдання, які стоять перед Міністерством внутрішніх справ та підрозділами Національної поліції України", - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Як повідомляли Українські Новини, 11 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв, який згодом подав у відставку, звільнив свого першого заступника В'ячеслава Аброськіна.

Також у вересні стало відомо, що Аброськін мав намір балотуватися на пост мера Маріуполя.

У листопаді 2017 року, В'ячеслав Аброськін був призначений начальником Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

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