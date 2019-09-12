Аброськин намерен баллотироваться на пост мэра Мариуполя

Первый заместитель главы Национальной Полиции Вячеслав Аброськин, который ранее опровергал свое увольнение, заявил о своих намерениях баллотироваться в мэры Мариуполя после увольнения. Об этом он заявил на пресс-конференции в Мариуполе, передает Hromadske.ua.

Согласно сообщению, в заявлении об участии в выборах мэра Мариуполя первый замглавы Нацполиции назвал своего заместителя в будущей избирательной кампании. Он указал имя Андрея Гергети (позывной "Июнь"), который сейчас является командиром 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии и заместителем командира УДА Дмитрия Яроша.

На днях Вячеслав Аброськин действительно написал заявление об увольнении, однако дату еще не поставил.

"Написал рапорт на увольнение, но я не поставил дату. Дата может быть сегодня, а может завтра. Я еще думаю", - сказал он.

Срок полномочий действующего мэра Мариуполя Вадима Бойченко, которого избрали в 2015 году, истекает в этом году.

Как сообщали Українські Новини,в ноябре 2017 года, начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин был назначен начальником Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Кроме того, Аброськин подписывал положение о Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области, в состав которого входит пять отделов и 19 отделений полиции.