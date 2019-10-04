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04 жовтня 2019, пʼятниця, 18:30 20
Політика 2019-10-04T18:31:50+03:00
Українські Новини
ЦВК обрала заступником голови Віталія Плукара

ЦВК обрала заступником голови Віталія Плукара

Центральна виборча комісія (ЦВК) обрала одним із заступників голови Віталія Плукара.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії, передають Українські Новини.

Його кандидатуру вніс новообраний голова ЦВК Олег Діденко (квота "Слуги народу") і підтримали члени комісії. Плукар став членом нового ЦВК за квотою "Слуги народу".

Він також працював у попередньому складі Центрвиборчкому, куди був призначений за квотою Блоку Петра Порошенка". Перед цим він очолював в Адміністрації Президента Петра Порошенка один з відділів департаменту місцевого самоврядування та децентралізації, який підпорядковувався першому заступнику голови Адміністрації Віталію Ковальчуку.

У 2014 році Ковальчук керував передвиборчим штабом Порошенко, а до цього очолював юридичний департамент партії "Удар" Віталія Кличка". До роботи в Адміністрації Плукар був помічником депутата Верховної Ради 7-го скликання від "Удару" Валерія Карпунцова, який 8-го скликання входив у БПП.

У 2009-2012 роках Плукар був головним консультантом відділу представництва інтересів ЦВК в судах.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК обрав одним із заступників голови Сергія Дубовика, який був призначений членом комісії за квотою "Опозиційної платформи - За життя".

У п'ятницю Рада призначила новий склад Центрвиборчкому з 17 членів: 12 були запропоновані фракцією "Слуга народу", 2 - "Опозиційною платформою" та по одному - "Європейською солідарністю", "Всеукраїнським об'єднанням "Батьківщина" і "Голосом".

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