По-багатому: користувачам Uber тепер доступний гелікоптер

Щоб швидше дістатися в потрібне місце американські користувачі Uber замість звичайного таксі зможуть скористатися гвинтокрилом. Про це повідомляє Reuters.

Після того як в Uber запустили додаток для робочого персоналу, в компанії запропонували нову послугу - аеротаксі. Новий спосіб доставки клієнтів компанія введе з 7 жовтня, хоча послугу Uber Copter почали тестувати ще в червні на клієнтах з високим статусом. На перших порах пасажирам пропонується тільки один маршрут - Нижній Манхеттен - аеропорт Джона Кеннеді. Цю відстань на гвинтокрилі можна подолати за 8 хвилин, в той час як на громадському транспорті поїздка займає близько години, а на автомобілі - до двох годин. Надалі компанія хоче додати нові маршрути, оскільки там впевнені, що попит на аеротаксі, вартість якого становить 200 доларів, буде великим. "Це відмінна можливість надати цінну послугу нашим клієнтам, адже вони зможуть дістатися туди швидше, ніж коли-небудь", – сказав представник компанії Ерік Еліссон.

Також повідомляється, що Uber розвиває і нові технології - на 2023 рік заплановано запуск сервісу дешевого екологічного електроаеротаксі в Лос-Анджелесі, Далласі і Мельбурні.

Як повідомляли Українські новини, голова Uber очікує комерціалізацію дронів-таксі вже через 5-10 років, а компанія AirSpaceX показала літаюче електричне таксі.