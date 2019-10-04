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  • У Шотландії за покарання дітей будуть вводити кримінальну відповідальність
04 жовтня 2019, пʼятниця, 16:41 10
Світ 2019-10-04T16:46:02+03:00
Українські Новини
У Шотландії за покарання дітей будуть вводити кримінальну відповідальність

У Шотландії за покарання дітей будуть вводити кримінальну відповідальність

У Шотландії заборонили карати дітей. Фото:LiveJournal
У Шотландії заборонили карати дітей. Фото:LiveJournal

Шотландія стала першою країною у Великобританії, яка ввела притягнення до кримінальної відповідальності батьків, які застосовують фізичне покарання дітей. Про це передає BBC News Україна.

Раніше, колишнє законодавство схвалювало батькам застосування фізичної "обґрунтованої" сили у вихованні дітей.

Однак, місцева влада і парламент ухвалили рішення ввести нові правила, які дозволять убезпечити дітей від фізичного насильства так само, як і дорослих. Закон передбачає, навіть найменше застосування фізичної сили батьками у бік дітей буде розглядатися, як насильство, що загрожує покаранням.

Опоненти закону стверджують, що він може принести більше шкоди, ніж користі, адже закон жодним чином не поліпшить ситуацію для дітей, які стають жертвами "справжнього" насильства в сім'ї, а для "хороших" сімей, навпаки, створить проблеми.

Згідно з проведеним опитуванням, половина шотландців вважають, що незаслуговане покарання за виховання своїх дітей можуть отримати хороші батьки.

В 2015 році було проведено дослідження, яке показало, що від 70% до 80% британських батьків іноді використовують фізичну силу стосовно своїх дітей.

Батьки визнають, що фізичні покарання дітей - це "погана річ", але, кажуть вони, "іноді це - єдине, що працює". Найчастіше це трапляється, коли мова йде про дітей віком від трьох до семи років.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні, в Британії набув чинності закон, за яким за таємне фотографування жінок під спідницею (апскертинг) в Англії і Уельсі тепер можна буде отримати до двох років в'язниці.

Крім того, раніше парламент Франції ухвалив закон "Про школу довіри", який, зокрема, забороняє фізичні покарання дітей.

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