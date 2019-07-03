Во Франции запретили физические наказания для детей

Парламент Франции принял во вторник закон "О школе доверия", который, в частности, запрещает физические наказания детей. Об этом сообщает le Мonde.

В Сенате, где проходило заключительное голосование, за запрет порки и оплеух единогласно выступили все присутствовавшие в зале сенаторы. Принятый закон запрещает также унижать детей, ругать их или издеваться над ними. Он был давно необходим - незадолго до обсуждения законопроекта во Франции ассоциация Fondation pour l'Enfance опубликовала данные, согласно которым 85% французских родителей имеют привычку к рукоприкладству "в поучительных целях".

Теперь указание на запрет избивать и запугивать детей будет фигурировать в дополненной статье 222-13 Уголовного кодекса страны. Также решено поместить уведомление о существовании такого закона на первой странице медицинской книжки, выдаваемой родителям на ребенка.

Также во Франции запретили пользоваться смартфонами в школах.

Как сообщали Українські Новини, в Швеции в школьных туалетах предложили включить музыку.

Ранее в Британии школьников научили кибербезопасности.