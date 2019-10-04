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04 жовтня 2019, пʼятниця, 15:26 24 Документ
Президент 2019-10-04T17:30:03+03:00
Українські Новини
В СБУ не змогли підтвердити слова Зеленського про замах на його життя

В СБУ не змогли підтвердити слова Зеленського про замах на його життя

Володимир Зеленський. Скріншот трансляції
Володимир Зеленський. Скріншот трансляції "Рада"

Служби безпеки України не має інформації про замахи на життя Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Інформаційне агентство зверталася до СБУ із запитом про замахи на життя Зеленського з початку його президентства.

"Станом на 1 жовтня 2019 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими органами безпеки кримінальні провадження за вказаним у Вашому запиті обставин не розслідувалися і не розслідуються в зараз", - сказано в ньому.

Раніше Зеленський у програмі телеканалу "1+1" "100 днів Президента" заявив, що йому не дозволяють їздити на роботу на велосипеді, хоча до цього пообіцяв їздити на роботу на велосипеді якщо стане Президентом

"Ми отримуємо інформацію, і мені не дозволяють. Вже було кілька прикладів, коли, скажімо, образно кажучи, зовсім було небезпечно", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Служба безпеки України відмовилася надати інформацію, чи розслідує вона 11 замахів на Президента Петра Порошенка, про які заявив колишній керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей.

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