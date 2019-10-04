В СБУ не змогли підтвердити слова Зеленського про замах на його життя

Служби безпеки України не має інформації про замахи на життя Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Інформаційне агентство зверталася до СБУ із запитом про замахи на життя Зеленського з початку його президентства.

"Станом на 1 жовтня 2019 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими органами безпеки кримінальні провадження за вказаним у Вашому запиті обставин не розслідувалися і не розслідуються в зараз", - сказано в ньому.

Раніше Зеленський у програмі телеканалу "1+1" "100 днів Президента" заявив, що йому не дозволяють їздити на роботу на велосипеді, хоча до цього пообіцяв їздити на роботу на велосипеді якщо стане Президентом

"Ми отримуємо інформацію, і мені не дозволяють. Вже було кілька прикладів, коли, скажімо, образно кажучи, зовсім було небезпечно", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Служба безпеки України відмовилася надати інформацію, чи розслідує вона 11 замахів на Президента Петра Порошенка, про які заявив колишній керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей.